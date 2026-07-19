الهيئة العربية للتصنيع توقع شراكة مع «سيتك» الصينية لتوطين تكنولوجيا الصناعات الإلكترونية.. تفاصيل

المكانة المتميزة والدور الرائد للهيئة العربية للتصنيع في توطين أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعات الإلكترونية الدفاعية والمدنية، كانت حافزا قويا لاهتمام كبرى الشركات العالمية بالتعاون والشراكة مع الهيئة وجذب الاستثمارات في هذا المجال الصناعي الهام للعديد من الصناعات المختلفة.

توقيع عقد تصنيع أجهزة اتصالات

في هذا الإطار، تم توقيع عقد تصنيع أجهزة اتصالات بين مصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع مع شركة سيتك إنترناشونال الصينية، الذي وقعه اللواء مهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات.

تعميق التصنيع المحلي

وخلال فعاليات التوقيع، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع شركة سيتك إنترناشونال الصينية، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للصناعات الإلكترونية بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة .

احتياجات السوق المحلي من الصناعات

وأشار أننا نتطلع أن تكون مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة الإستراتيجية وتبادل الخبرات مع شركة سيتك الصينية، لتلبية كافة الاحتياجات المحلية والدول الشقيقة والصديقة بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الصناعات الإلكترونية الدفاعية والمدنية ، بالإضافة إلى فتح منافذ تصديرية للأسواق الخارجية بمنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية.

وأضاف أنه تم الاتفاق علي البدء في الخطوات التنفيذية للتصنيع وفقا لمراحل زمنية واضحة، مؤكدا لأهمية تنسيق الجهود لتحقيق التكامل والشراكة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب السيد سان ينج شن نائب رئيس مجموعة سيتك إنترناشونال الصينية عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، مشيرا أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.