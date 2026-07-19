انطلاق أول تمرين عسكري مشترك "ذي الفقار" في الأردن بمشاركة تركيا وأذربيجان وباكستان

انطلقت فعاليات التمرين العسكري المشترك "ذي الفقار" اليوم في أحد ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية بمشاركة وحدات من قيادة الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، إلى جانب قوات خاصة من تركيا وأذربيجان وباكستان، وذلك في إطار برامج التعاون والتدريب العسكري المشترك بين الدول المشاركة.

ويستمر التمرين لمدة أسبوعين، ويهدف إلى رفع الجاهزية العملياتية وتطوير القدرات القتالية للقوات المشاركة من خلال توحيد الإجراءات العملياتية، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ المشترك في مجال العمليات الخاصة، فضلاً عن تبادل الخبرات وتطوير إجراءات القيادة والسيطرة، بما يسهم في تعزيز التنسيق الميداني بين الوحدات المشاركة.

ويتضمن التمرين تنفيذ مجموعة من السيناريوهات التعبوية التي تحاكي بيئات العمليات المختلفة، وتشمل التخطيط والتنفيذ المشترك للعمليات الخاصة، وعمليات اقتحام المناطق المبنية، وتحرير الرهائن، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تنفيذ الرمايات التكتيكية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كما يشمل التدريب توظيف الطائرات المسيّرة والأنظمة العسكرية الحديثة، وفق أحدث الأساليب والتكتيكات المستخدمة في تنفيذ العمليات الخاصة، بما يعزز جاهزية القوات للتعامل مع مختلف التهديدات والمهام الميدانية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن تمرين "ذي الفقار" يعد الأول من نوعه في المملكة، ويأتي ضمن الخطة التدريبية للجيش الأردني الهادفة إلى الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي، وتطوير القدرات العملياتية، وتعزيز التعاون العسكري مع القوات الشقيقة والصديقة، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات في مجال العمليات الخاصة.