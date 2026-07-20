قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار رسميا في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 35 ألف جنيه.. أسعار عمرة المولد النبوي 2026
رغم خسارة كأس العالم.. الرئيس الأرجنتيني يعلن عطلة وطنية لتكريم المنتخب
هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو
السر داخل غرف الإنضاج.. هل تكتسب ثمار الموز وزنًا بعد الحصاد؟
موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً
أمريكا تعلن اتمام الموجة التاسعة من هجماتها على إيران.. استهداف مواقع عسكرية استراتيجية
روبيو: الولايات المتحدة منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران
الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلتي نفط وسط توترات بحرية متصاعدة
انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين
أسعار العملات العربية في مصر الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار رسميا في مصر اليوم الإثنين

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

أنهى سعر الدولار تداولاته مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، مرتفعا في معظم البنوك ليسجل 51 جنيها بيعا وشراء.

وعلى المستوى الرسمي سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 51.06 سعر شراء و51.20 سعر بيع.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 20 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 20 يوليو 2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك الأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، الشركة المصرفية الدولية ونكست ليصل إلى:

سعر شراء: 51.10 جنيه.

سعر بيع: 50.20 جنيه.

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في بنوك  أبوظبي الأول وHSBC نحو:

سعر شراء: 51.08 جنيه.

سعر بيع: 51.18 جنيه. 

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصرف العربي، التنمية الصناعية، بنك التعمير والإسكان، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، الإسكندرية،  العربي الإفريقي وميد بنك لنحو:

سعر شراء: 51.07 جنيه.

سعر بيع: 50.17 جنيه.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك أبوظبي التجاري، البركة، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، قناة السويس ليصل:

سعر شراء: 51.05 جنيه.

سعر بيع: 51.15 جنيه. 

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي لنحو:

سعر شراء: 51 جنيها.

سعر بيع: 51.10 جنيه. 

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي نحو:

سعر شراء: 50.50 جنيه.

سعر بيع: 50.60 جنيه.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك  العقاري المصري العربي نحو :

سعر شراء: 50.50 جنيه.

سعر بيع: 50.60 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار 

استقر  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 

سعر شراء: 51.06

سعر بيع: 51.20

متوسط سعر الدولار في مصر 

51.05 جنيه 

سعر الدولار الدولار الجنيه المصري بنك التعمير والإسكان البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

خلال ساعات.. أول موجة شديدة الحرارة خلال صيف 2026 والعظمى تتخطى 45

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار الريال السعودى في مصر

بعد ارتفاعه.. أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد

مباراة الأرجنتين وإسبانيا

نزل التردد واتفرج ببلاش.. قناة مجانية لمشاهدة مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم

سرقة الكهرباء

الكهرباء تحذر سارقي التيار: أساليب حديثة لكشفكم وغرامات تصل لمليون جنيه

الأرجنتين وإسبانيا

كيف تشاهد مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

إيفاييلو بيتيف

من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك

ترشيحاتنا

الدكتور هشام ربيع

أمين الإفتاء: أمانة الكلمة أخطر من المال.. وضغطة زر قد تُسأل عنها يوم القيامة

دار الإفتاء

أمينة الإفتاء: التحـ.ـرش من الأفعال المحرمة شرعًا ومن كبائر الذنوب

شعر المرأة

هل يجوز للمرأة قص شعرها مثل الرجال؟.. أمينة الفتوى تجيب

بالصور

بإطلالات ملفتة.. رامى ربيعة وزوجته وإجازة رومانسية فى المالديف

رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف

موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

بالدانتيل.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الأصفر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الاصفر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الاصفر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومى الاصفر؟

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد