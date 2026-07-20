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أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه.

1- رينو ميجان

تعتمد السيارة رينو ميجان موديل 2005‏، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي) ينفس طبيعياً، ينتج هذا المحرك قوة تصل إلى 115 حصاناً عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 152 نيوتن متر عند 4200 دورة في الدقيقة.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات أو مانيوال بـ 5 سرعات يدفع الحركة للعجلات الأمامية، وتتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 192 كم/ساعة.

ويبلغ متوسط سعر السيارة 285,000 جنيه.

2- أوبل فيكترا 

تأتي السيارة أوبل فيكترا موديل 2002‏، بمحرك "إيكوتيك" رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي) كامة مفردة أو مزدوجة، يولد المحرك قوة تبلغ 100 حصان وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر، وهو معروف باعتماديته واقتصاديته في استهلاك الوقود مقارنة بحجم السيارة.

تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة مانيوال بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، يبلغ سعة خزان الوقود في السيارة 60 لترا، وتستهلك حوالي 7.5 لتر لكل 100 كم.

ويبلغ متوسط سعر السيارة 320,000 جنيه.

3- هوندا سيتي 

تتميز السيارة هوندا سيتي موديل 2006‏، بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر (1300 سي سي) يعتمد على تكنولوجيا i-DSI لتوفير الوقود، يخرج هذا المحرك قوة حصانية تبلغ 84 حصاناً عند 5700 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 119 نيوتن متر.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT بتغيير مستمر للسرعات أو مانيوال بـ 5 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود إلى 42 لترا بمعدل استهلاك اقتصادي جدا يقترب من 5.8 لتر لكل 100 كم.

ويبلغ متوسط سعر السيارة 330,000 جنيه.

4-  فيات جراند بونتو 

تحتوي السيارة الهاتشباك فيات جراند بونتو موديل 2010‏، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر (1400 سي سي) يعمل بالدفع الأمامي، يولد هذا المحرك قوة حصانية تصل إلى 77 حصاناً عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 115 نيوتن متر.

تتصل منظومة الدفع بناقل حركة مانيوال بـ 5 سرعات أو ناقل حركة اإلكتروني "دولوجيك" (إيزي ترونيك) بـ 5 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 13.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 165 كم/ساعة.

ويبلغ متوسط سعر السيارة 340,000 جنيه.

5- مازدا 3 

تأتي السيارة مازدا 3 موديل 2007‏، بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي) نشط بتقنية MZR، يولد المحرك قوة حصانية قوية تصل إلى 105 حصاناً عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 145 نيوتن متر.

يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي كلاسيكي بـ 4 سرعات ينقل القوة بسلاسة إلى العجلات الأمامية، وتستطيع السيارة التسارع من وضع السكون إلى 100 كم/ساعة خلال 10.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 182 كم/ساعة.

ويبلغ متوسط سعر السيارة 360,000 جنيه.

السيارات الاقتصادية سيارات مستعملة رينو ميجان أوبل فيكترا هوندا سيتي فيات جراند بونتو مازدا 3

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