تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة سينمائية جديدة مع أنطوان فوكوا بعد نجاح فيلم Michael

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مشروع سينمائي جديد يجمعه بالمخرج الأمريكي العالمي أنطوان فوكوا، مؤكدًا أن العمل المرتقب سيشكل مفاجأة كبيرة وسيترك بصمة على مستوى صناعة السينما العالمية.

وقال تركي آل الشيخ، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة X، إنه التقى المخرج أنطوان فوكوا، وهنأه بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم Michael، والذي سجل رقمًا قياسيًا كأفضل افتتاحية في التاريخ لفيلم سيرة ذاتية موسيقى.

وكتب: «مع المخرج الأسطورة والصديق العزيز أنطوان فوكوا... باركت له نجاحه الساحق في فيلم Michael، والرقم القياسي لأفضل إيرادات افتتاح في التاريخ لفيلم سيرة ذاتية وموسيقي، ومفاجأة كبيرة معه سيكون صداها كبيرًا على مستوى الأفلام والصناعة في العالم».



ولم يكشف آل الشيخ عن تفاصيل المشروع الجديد أو طبيعته، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه سيكون حدثًا مؤثرًا في صناعة السينما العالمية، ما أثار حالة من الترقب بين المتابعين والمهتمين بالسينما.

ويعد أنطوان فوكوا واحدًا من أبرز مخرجي هوليوود، وقدم خلال مسيرته عددًا من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، من بينها Training Day وThe Equalizer، فيما يمثل فيلم Michael أحدث أعماله، والذي حقق انطلاقة قوية في شباك التذاكر العالمي، مسجلًا أعلى إيرادات افتتاحية لفيلم سيرة ذاتية موسيقي في التاريخ