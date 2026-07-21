ضبط فتاة تنتحل صفة أخصائي علاج طبيعي وتشميع مركز غير مرخص بسوهاج| القصة الكاملة

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج حملاتها الرقابية المكثفة لضبط المخالفات داخل المنشآت الطبية الخاصة، في إطار جهودها لحماية المواطنين من الممارسات الطبية غير القانونية، حيث نجحت في ضبط فتاة تنتحل صفة أخصائي علاج طبيعي وتزاول المهنة داخل مركز غير مرخص بمركز جهينة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشميع المركز.

ماذا حدث؟

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وتعليمات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر، ضمن خطة المديرية لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي لغير المرخص منها.

وأسفرت الحملة، التي نفذتها إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط فتاة تقوم بالكشف على المواطنين وتقديم خدمات علاج طبيعي داخل مركز يعمل دون الحصول على التراخيص القانونية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، الأمر الذي يمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المترددين على المركز.

وعقب التأكد من المخالفات، اتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تشميع المركز وإيقاف نشاطه، مع تحريز المضبوطات الموجودة داخله، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية أن قرار الغلق جاء لمخالفة المركز أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة، إلى جانب مخالفته للقانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب.

وشددت المديرية على استمرار الحملات التفتيشية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لرصد أي منشآت طبية مخالفة أو أشخاص ينتحلون صفات طبية دون سند قانوني.

وأكدت أن صحة المواطنين خط أحمر، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المرضى أو تسيء إلى المنظومة الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.