قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو أنت مقبل علي الزواج.. كيفية التقديم على شقق الإيجار التمليكي
مصدر عسكري إيراني: أي قرار بإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على الاعتبارات الأمنية
سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21 يوليو
الذهب يرتفع مع ترقب جهود التهدئة بين واشنطن وطهران والأسواق تراقب مسار الفائدة
الحرس الثوري يستهدف في هجوم صاروخي منشآت عسكرية بقاعدة أمريكية بالأردن
بعد إسدال الستار على مونديال 2026.. أين جاءت مصر والمغرب وبقية العرب في الترتيب النهائي لكأس العالم؟
وزيرا الرياضة والتخطيط يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع "اقتصاد الشباب"
الكرة الذهبية تشتعل بعد مونديال 2026.. من يخطف تاج الأفضل في العالم؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
وزير الصحة: مصر تُحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان.. تراجع تاريخي في الوفيات والإصابات
أسعار الذهب الآن في مصر
بعد تداول فيديو الواقعة.. إجراءات حاسمة ضد سائق ميكروباص بموقف طهطا في سوهاج لاتهامه بالتعدي على بلوجر شهيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج تتجاوز حصاد الموسم الماضي.. 187 ألف طن قمح و3.1 مليار جنيه للمزارعين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصلت محافظة سوهاج تحقيق نتائج إيجابية في موسم توريد القمح المحلي للعام الحالي، مسجلة زيادة جديدة في حجم الكميات الموردة مقارنة بالموسم الماضي، في مؤشر يعكس نجاح منظومة التوريد الحكومية، وثقة المزارعين في الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيعهم على تسليم محصولهم للصوامع والشون المعتمدة.

وكشفت أحدث البيانات الرسمية أن إجمالي ما استقبلته صوامع وشون المحافظة بلغ 187 ألفًا و657 طنًا و904 كيلوجرامات من القمح المحلي، مقابل 186 ألفًا و254 طنًا خلال الموسم الماضي، بزيادة قدرها 1403 أطنان و904 كيلوجرامات، وهو ما يعزز مكانة سوهاج بين المحافظات التي حققت معدلات توريد مرتفعة هذا العام.

نجاح الموسم وزيادة الكميات الموردة

ولم يقتصر النجاح على زيادة الكميات الموردة، بل امتد إلى سرعة صرف مستحقات المزارعين، حيث تجاوزت قيمة ما تم صرفه حتى الآن 3 مليارات و127 مليونًا و631 ألفًا و733 جنيهًا، بعد تحديد سعر توريد أردب القمح بـ2500 جنيه، وهو ما يعادل نحو 1.25 مليون أردب، في خطوة ساهمت في توفير السيولة للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.

وشهدت مواقع التخزين بالمحافظة انتظامًا ملحوظًا في عمليات الاستلام منذ انطلاق الموسم، بعدما تم تجهيز الصوامع والشون وفق أحدث المعايير، مع تبسيط إجراءات التوريد وتقليل زمن الانتظار، الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدلات التوريد والحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد.

وأكد عدد من المزارعين أن انتظام صرف المستحقات، إلى جانب سهولة إجراءات التسليم، كانا من أبرز العوامل التي دفعتهم إلى الالتزام بتوريد محصولهم للجهات الرسمية، مشيرين إلى أن الدعم الفني والإرشاد الزراعي وتوفير التقاوي المعتمدة أسهمت في زيادة الإنتاج وتحسين جودة القمح هذا الموسم.

ويرى متخصصون في الاقتصاد الزراعي أن الأرقام التي حققتها سوهاج تعكس نجاح الدولة في إدارة ملف الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسواق الحبوب، مؤكدين أن تطوير الصوامع والتوسع في السعات التخزينية وسرعة صرف مستحقات الموردين تمثل ركائز أساسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق الاستقرار في توفير أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج قمح موسم القمح حصاد القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

احمد موسى

بقولكم أهو ولحد أول أغسطس | أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف موعد القبض وطرق الصرف

موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف موعد القبض وطرق الصرف

بكام الريال السعودي اليوم في مصر؟ أسعار البنوك الاثنين 20 يوليو 2026

بكام الريال السعودي اليوم في مصر؟ أسعار البنوك الاثنين 20 يوليو 2026

كلية الشرطة 2026-2027.. شروط القبول ومواعيد التقديم بالتفصيل

كلية الشرطة 2026-2027.. شروط القبول ومواعيد التقديم بالتفصيل

بالصور

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد