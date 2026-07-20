ضبط 250 كيلو لحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم في سوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها حفاظًا على صحة المواطنين، نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج، حملة تفتيشية على الأسواق والمطاعم بمدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، والوحدة المحلية لحي شرق، وهيئة سلامة الغذاء.

ماذا حدث؟

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن الحملة أسفرت عن ضبط 250 كيلو جرامًا من اللحوم البلدى بأحد المطاعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تبين من الفحص أن اللحوم متهتكة الأنسجة وتنبعث منها رائحة كريهة.

بما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتصدي بكل حزم للممارسات التي تهدد الصحة العامة.