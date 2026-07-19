300 طالبة يختتمن الدورة الـ34 للتربية الوطنية بجامعة سوهاج.. والنعماني يكرم المتفوقات

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات ختام الدورة ال٣٤ للتربية العسكرية (الوطنية) للطالبات، والتي بلغ عدد المتدربات فيها ٣٠٠ طالبة، واستمرت لمدة ١٥ يوم، بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والعقيد إيهاب أبو السعود قائد الدورة وذلك بمقر الإدارة بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن هذه الدورات تهدف إلى تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ العقيدة الوطنية، كما تساهم في التأهيل البدني والنفسي، غرس الانضباط والالتزام الذاتي، والتعريف بالأمن القومي وتاريخ مصر العسكري عبر محاضرات نظرية وتدريبات مبسطة.

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور حسين طه ان الدوات تضمنت محاضرات تثقيفية عن الأمن القومي والانضباط، وناقشت محاور هامة مثل حروب الجيل الرابع، الشائعات، وجهود التنمية، وتُعتبر التربية العسكرية (التربية الوطنية) مادة تأهيلية إلزامية لطالبات الجامعات وهي من متطلبات التخرج.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجامعة قام بتكريم الطالبات العشرة الأوائل والقائمات على تنظيم الدورة.