تطورات الحالة الصحية للفنانة فادية عكاشة.. تمكث بالمستشفى منذ 10 أيام (خاص)

كشف مصدر خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة فادية عكاشة، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث لا تزال تخضع للرعاية الطبية منذ نحو 10 أيام.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفنانة فادية عكاشة تعاني من بعض المتاعب الصحية المرتبطة بتقدم العمر وأمراض الشيخوخة، وهو ما استلزم بقاءها داخل المستشفى لمتابعة حالتها الصحية عن قرب، والاطمئنان على استقرارها.

وأوضح المصدر أن الحالة الصحية للفنانة مستقرة إلى حد كبير، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن الأطباء يتابعون حالتها بصورة مستمرة، حتى تتحسن بشكل كامل وتغادر المستشفى في أقرب وقت.

وأضاف المصدر أن فادية عكاشة تتمتع بروح معنوية جيدة، معربًا عن أمله في تحسن حالتها خلال الأيام المقبلة، ومؤكدًا أن كل ما تحتاجه في الوقت الحالي هو الدعاء من جمهورها ومحبيها.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن اليوم أثناء احتفالية دار إقامة كبار الفنانين تعرض الفنانة القديرة لوعكة صحية، داعيًا لها بالشفاء العاجل، وهو ما أثار تعاطف عدد كبير من الفنانين والجمهور، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم والدعاء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم المصدر تصريحاته لـ"صدى البلد" برسالة طمأنة إلى جمهور الفنانة، مؤكدًا أن حالتها مطمئنة، وقال: "الحمد لله هي بخير، ونتمنى من الجميع الدعاء لها حتى تتجاوز هذه الوعكة الصحية وتعود إلى دار إقامة كبارالفنانين في أقرب وقت."