اتفاق بين ميناء الإسكندرية ومونتينيجرو لتعزيز التعاون في النقل البحري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة موانئ مونتينيجرو، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود "مونتينيجرو"، إلى جمهورية مصر العربية حالياً، في خطوة تعكس تنامي أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.



ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومن مونتينيجرو، السيد ستانكو دريتيتش، رئيس هيئة موانئ الجبل الأسود، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ، وتبادل الخبرات، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والاستدامة البيئية، إلى جانب دراسة فرص تطوير الربط الملاحي بين موانئ البلدين، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة والاستثمار.

وتأتي هذه المذكرة في ضوء ما تشهده الموانئ المصرية من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية والفوقية وتحديث الخدمات اللوجستية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، فضلا عن توفير فرص واعدة لتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأكد الجانبان أن الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر ومونتينيجرو، على البحرين المتوسط والأدرياتيكي، يتيح آفاقا واسعة لإقامة شراكة بحرية ولوجستية تسهم في تعزيز الربط بين أسواق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

ويعكس توقيع مذكرة التفاهم حرص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على توسيع شبكة شراكاتها الدولية مع كبرى الموانئ والهيئات البحرية، بما يدعم تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية، ويسهم في تحقيق مستهدفات وزارة النقل نحو تطوير منظومة النقل البحري ورفع تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.