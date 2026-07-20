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نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حالة من القلق أثيرت بين طلاب الثانوية العامة 2026 الشعبة العلمية ، بعد أن تم تداول أنباء تزعم تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 في نتيجة الثانوية العامة 2026

ومن جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بشأن تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 في نتيجة الثانوية العامة 2026

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن أي تفاصيل بشأن نتائج تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 في الكنترولات ، مشدداً على أن كل ما يتم تداوله بشأن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح هي تفاصيل غير دقيقة وغير رسمية ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بها .

وحذر المصدر من الإنسياق وراء أي أخبار يتم تداولها خارج بيانات وزارة التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026 ، ومؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 ، محذرا من وجود أخبار غير دقيقة هدفها إثارة الجدل والقلق بين طلاب الثانوية العامة بالتزامن مع انتظار إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

وكان قد أشعل امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 موجة من التحركات تحت قبة البرلمان؛ بعدما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بـ"طلبات إحاطة" و"شكاوى رسمية" لوزارة التربية والتعليم، مطالبين بمراجعة الامتحان، والتحقق من مدى مطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية.

جاء ذلك في ظل شكاوى واسعة من الطلاب وأولياء الأمور بشأن صعوبة الأسئلة وعدم ملاءمة الوقت المخصص للإجابة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

من جهتها تقدمت النائبة نهال أبووافية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بشأن ما وصفته بحالة الاستياء والحزن التي سادت بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عقب امتحان مادة الكيمياء للعام الدراسي 2025-2026.

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن امتحان الكيمياء الذي أداه الطلاب يوم الخميس 2 يوليو 2026 أثار موجة من الحزن والاستياء من أولياء الأمور والطلاب، مشيرة إلى أن العديد من الطلاب وخبراء التعليم وصفوه بأنه من أصعب امتحانات الكيمياء في تاريخ الثانوية العامة، لافتة إلى أن واضعي الامتحان لم يراعوا مستوى الطالب المتوسط، كما جاءت الأسئلة بعيدة عن النماذج الاسترشادية، وتضمنت تعقيدات لا تتناسب مع الزمن المخصص للإجابة.

وأضافت أن الوقت المحدد للامتحان لم يكن كافيًا للإجابة عن الأسئلة، وهو ما حوّل الامتحان إلى مصدر للضغط النفسي بدلًا من أن يكون أداة لقياس الفهم والاستيعاب، بما يتعارض مع توجهات وزارة التربية والتعليم المعلنة بشأن إعداد امتحانات تراعي كافة مستويات الطلاب.

وطالبت النائبة بعرض نموذج امتحان الكيمياء على لجنة محايدة من خبراء التربية والتعليم لتقييمه، وإعادة توزيع درجات الأسئلة التي تثبت ارتفاع مستوى صعوبتها على باقي أسئلة الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تكرار مثل هذه المشكلات في امتحانات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة.

كما طالبت أبووافية خلال طلب الاحاطة المقدم بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بصفة مستعجلة، حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد

ويعلن موقع صدى البلد عن بدء التسجيل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، للحصول على النتيجة بالدرجات والمجموع الكلي فور ظهورها

ادخل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، وسجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون أي اخطاء ، لضمان الحصول على النتيجة “قبل أي حد” فور ظهورها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026

البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد هي :

  • الاسم بالكامل
  • رقم الهاتف
  • رقم الجلوس
  • المحافظة
  • البريد الإلكتروني
  • الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • نظام جديد / نظام قديم
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات

وبعد تسجيل البيانات المطلوبة السابق ذكرها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، سيتم إرسال النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم بشكل سريع ومباشر قبل الضغط على الشبكات .

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