رئيس الوزراء البريطاني الجديد يطمئن ترامب بشأن الدفاع والشرق الأوسط

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، أنه أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لندن ستلتزم بالدفاع والأمن، وستسهم في دعم إعادة فتح مضيق هرمز بصورة آمنة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان أوردته "رويترز" بشأن المكالمة الهاتفية التي جرت بعد فترة وجيزة من تولي “بيرنام” منصبه، إن رئيس الوزراء أكد التزامه بالدفاع والأمن، مشددًا على أن ضمان أمن المملكة المتحدة وحلفائها يأتي على رأس أولوياته، وفقا لـ"القاهرة الإخبارية".

وأضاف: "عرض الرئيس ترامب أحدث المستجدات بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وأوضح رئيس الوزراء التزام المملكة المتحدة بتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، لدعم سلاسل التوريد العالمية وخفض التكاليف على الشركات والأسر في أنحاء البلاد".