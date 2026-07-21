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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط جديد .. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

متوسط سعر الدولار
متوسط سعر الدولار
علياء فوزى

واصل سعر الدولار  تراجعه خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أغلب البنوك بقيمة تتراوح بين 5 و 9 قروش.

وتمسك في 5 بنوك فوق 51 بيعا وشراءا والتي جاءت كالتالي:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك عند:

سعر شراء: 51.03 جنيه.

سعر بيع: 51.13 جنيه.

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي نحو:

سعر شراء: 51.02 جنيه.

سعر بيع: 51.12 جنيه.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في بنوك فيصل الإسلامي،بيت التمويل الكويتي و الإسكندرية لنحو:

سعر شراء: 51 جنيه.

سعر بيع: 51.10 جنيه

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 21 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك 

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك نكست لنحو:

سعر شراء: 50.99 جنيه.

سعر بيع: 51.09 جنيه.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية الشركة المصرفية الدولية والعربي الإفريقي ليصل إلى:

سعر شراء: 50.98 جنيها.

سعر بيع: 51.08 جنيه.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك مصر، المصرف العربي، HSBC  ، الأهلي، قناة السويس، المصري الخليجي والمصرف المتحد لنحو:

سعر شراء: 50.97 جنيه.

سعر بيع: 51.07 جنيه. 

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك البركة لنحو:

سعر شراء: 50.95 جنيه.

سعر بيع: 51.05 جنيه. 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك الكويت الوطني لنحو:

سعر شراء: 50.93 جنيه.

سعر بيع: 51.03 جنيه.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك كريدي أجريكول  ليسجل:

سعر شراء: 50.92 جنيه.

سعر بيع: 51.02 جنيه

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان و أبوظبي الأول ليسجل:

سعر شراء: 50.90 جنيه.

سعر بيع: 51 جنيه. 

الدولار أقل من 51 جنيها بيعا وشراءا

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك العقاري المصري العربي ليسجل:

سعر شراء: 50.89 جنيه.

سعر بيع: 50.99 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.

وهبط سعر الدولار في البنك المركزي بمنتصف  اليوم الثلاثاء :

سعر شراء: 50.96

سعر بيع: 51.10

متوسط سعر الدولار في مصر 

51.01 جنيه 

سعر الدولار الجنيه المصرى البنك الأهلي بنك مصر البنك المركزي

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