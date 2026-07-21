صناع السينما يحتفلون بذكرى محمد خان في المركز الثقافي الروسي .. الأحد

ينظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، بالتعاون مع جمعية حتحور للثقافة والفنون وجمعية الفيلم، احتفالية خاصة بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيل المخرج الكبير محمد خان، تحت عنوان "محمد خان.. 10 سنوات من الحضور (2016-2026)".



ويشارك في الاحتفالية عدد كبير من صنّاع السينما، من بينهم مديرو التصوير سعيد شيمي، ود. محسن أحمد، ومحمود عبد السميع، وكاتبة السيناريو وسام سليمان، والناقد السينمائي محمود عبد الشكور، والمخرجة نادين خان، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، إلى جانب شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الروسي.



كما تشهد الاحتفالية حضور مجموعة كبيرة من نجوم ونجمات السينما ممن شاركوا في أفلام خان، حيث سيروون شهاداتهم وذكرياتهم عن تجربتهم معه.



وتتخلل الشهادات والكلمات التي سيلقيها أصدقاء خان وزملاؤه وتلاميذه، عرض عدد من الفيديوهات الخاصة التي تتناول أعماله وآراءه، مستوحاة من أرشيفه البصري. وفي ختام اللقاء، سيُعرض فيلم "البطيخة"، أول أفلام خان القصيرة الاحترافية، ومدته 9 دقائق، من تصوير سعيد شيمي، ومونتاج الراحل أحمد متولي.



تقام الاحتفالية الساعة السابعة مساء الأحد الموافق 26 يوليو 2026، بمقر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.