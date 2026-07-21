الجيش الروسي يستهدف منشآت أوكرانية في أوديسا ومركزين لوجستيين في زابوروجيه

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف منشآت بنية تحتية في ميناء أوديسا تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء - أنه تم قصف البنية التحتية لميناء أوديسا (مؤسسة "ميناء أوديسا التجاري البحري" الحكومية) المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية بطائرات مُسيرة وأسلحة دقيقة تُطلق من الجو.

وأوضحت الوزارة أن سفينة نقل بضائع جافة تم استهدافها في ميناء "نيكولايف" أثناء قيامها بتفريغ شحنات عسكرية موجهة لدعم القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى استهداف ورشة إصلاح السفن في ميناء تشورنومورسك، التابعة للمؤسسة الحكومية "ميناء تشورنومورسك للتجارة البحرية".

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرات مسيرة روسية دمرت مركزين لوجستيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه.

ولفتت الوزارة إلى أنه بهدف تعطيل سلاسل الإمداد اللوجستية لقوات كييف، وتقليل قدرته على توصيل الشحنات العسكرية، تم تنفيذ ضربة باستخدام طائرات "غيران-4 سيكر" المسيرة، على مركزين لوجستيين في مدينة زابوروجيه.

وأشارت الوزارة إلى أن الغارة بالطائرات المسيرة تسببت في اندلاع حريق في محطات الشحن وألحقت أضرارا بالعديد من الشاحنات.