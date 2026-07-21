عائلتي تأتي أولا .. إمام عاشور يشارك لحظات دافئة مع أسرته في أحدث ظهور

حرص إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مجموعة من الصور العائلية التي وثقت جانبا من إجازته الصيفية.

وظهر عاشور في الصور برفقة زوجته وطفليه، كما نشر لقطات جمعته بوالدته على شاطئ البحر، وأخرى وهو يحتضن طفلته ويلعب مع نجله، في أجواء عائلية اتسمت بالدفء والهدوء، بعيدا عن أجواء المنافسات الكروية.

وأرفق لاعب الأهلي الصور بتعليق :Family always comes first.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من جماهير الأهلي ومتابعي اللاعب، الذين أشادوا بالجانب الإنساني لإمام عاشور، معبرين عن إعجابهم باللحظات العائلية التي حرص على مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.