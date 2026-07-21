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الأهلي يحسم صفقته الرابعة .. بقرار ينضم إلى القلعة الحمراء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم صفقته الرابعة .. بقرار ينضم إلى القلعة الحمراء

منصف بقرار
منصف بقرار
حسن العمدة

واصل النادي الأهلي تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما حسم تعاقده مع الدولي الجزائري منصف بقرار، ليصبح الصفقة الرابعة للفريق استعدادًا للموسم الجديد، بعد ضم الثلاثي أقطاي عبد الله، وعلي محمود، وسفيان بنجديدة.

وأنهى الأهلي جميع إجراءات التعاقد مع بقرار، حيث تم توقيع العقود في حضور مدير التعاقدات عصام سراج الدين، تمهيدًا لانضمام اللاعب رسميًا إلى صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته مع فريقه دينامو زغرب الكرواتي في مباراتي الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتهما يومي 21 و27 يوليو، قبل الانتظام في تدريبات الأهلي استعدادًا للموسم الجديد.

ويعد بقرار أحد أبرز اللاعبين الجزائريين في الفترة الأخيرة، حيث شارك مع دينامو زغرب في 42 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 18 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، كما خاض 7 مباريات بقميص منتخب الجزائر، أحرز خلالها هدفين.

وبدأ اللاعب مسيرته مع وفاق سطيف الجزائري، قبل أن ينتقل إلى إسترا الكرواتي عام 2022، ثم خاض تجربة في الدوري الأمريكي مع نيويورك سيتي في 2023، قبل العودة إلى كرواتيا عبر بوابة دينامو زغرب، الذي تألق بقميصه خلال الموسم الماضي.

ويأمل الأهلي أن يمثل منصف بقرار إضافة قوية للفريق، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الصفوف بعناصر مميزة، من أجل استعادة البطولات والمنافسة بقوة على جميع الألقاب خلال الموسم المقبل.

النادي الأهلي الأهلي منصف بقرار

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