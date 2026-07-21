قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بتوسيع الحرب على إيران .. وإسرائيل تترقب لحظة الحسم
تاج الدين : مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من الأدوية يكفي 6 أشهر
بالصور | جمال الدين : اقتصادية قناة السويس الحل الناجز للشركات الأمريكية أمام التحديات العالمية
بند رادع من اتحاد الكرة لمواجهة التلاعب في العقود
طرق شديدة السخونة وشبورة صباحية .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المحافظات
استخراج شهادة الإعفاء أونلاين .. الرابط والخطوات
بيراميدز يحسم جدل مستقبل رمضان صبحي .. هل يرحل عن النادي؟
عبدالغفار : نحتاج مضاعفة عدد أسرّة المستشفيات .. والاعتداء على الفرق الطبية مشهد مؤذٍ
هل يوافق تامر حسني؟ أنغامي تسعى لطرح ألبوم مش هتكرر حصريًا على منصتها
العبوة بها سم قاتل .. جمال شعبان يحذر الشباب من هذه المشروبات
بعد استهداف القنصلية الأمريكية .. مطار أربيل يعلق الرحلات الجوية مؤقتاً
الأهلي يحسم صفقته الرابعة .. بقرار ينضم إلى القلعة الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تعديله .. موعد انضمام الدوليين لمعسكر إعداد الأهلي

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمديد فترة الراحة الممنوحة للاعبيه الدوليين، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومنح الجهاز الفني لاعبي الأهلي الدوليين إجازة إضافية تستمر حتى يوم 30 يوليو الجاري، على أن ينتظموا في التدريبات عقب انتهاء فترة الراحة، استعدادًا للانضمام إلى المعسكر الخارجي الذي يمثل المرحلة الأساسية في إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويأتي قرار الجهاز الفني بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال الفترة الماضية، عقب مشاركتهم مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى منحهم وقتًا كافيًا للاستشفاء واستعادة الجاهزية البدنية والذهنية قبل العودة إلى التدريبات.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق مع نهاية الشهر الجاري، قبل السفر مع بعثة الأهلي إلى المعسكر الخارجي، الذي يضعه الجهاز الفني في مقدمة أولوياته لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، إلى جانب الوقوف على الحالة الفنية للعناصر الجديدة والقديمة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويعول الجهاز الفني على فترة المعسكر الخارجي للوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية، من خلال تنفيذ البرنامج البدني والفني، وخوض عدد من المباريات الودية، بما يضمن دخول الموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة، في ظل سعي الأهلي للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

الأهلي الدوليين موعد انضمام الدوليين عسكر إعداد الأهلي لاعبي الأهلي الدوليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بقرية أبيوها ويستمع لمطالب المواطنين

مدارس التمريض

فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. الشروط والأماكن

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

بالصور

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

طريقة عمل ساندوتش سمك فيليه مقرمش.. غداء سريع خطوات سهلة

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد