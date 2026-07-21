بعد تعديله .. موعد انضمام الدوليين لمعسكر إعداد الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمديد فترة الراحة الممنوحة للاعبيه الدوليين، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومنح الجهاز الفني لاعبي الأهلي الدوليين إجازة إضافية تستمر حتى يوم 30 يوليو الجاري، على أن ينتظموا في التدريبات عقب انتهاء فترة الراحة، استعدادًا للانضمام إلى المعسكر الخارجي الذي يمثل المرحلة الأساسية في إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويأتي قرار الجهاز الفني بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال الفترة الماضية، عقب مشاركتهم مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى منحهم وقتًا كافيًا للاستشفاء واستعادة الجاهزية البدنية والذهنية قبل العودة إلى التدريبات.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق مع نهاية الشهر الجاري، قبل السفر مع بعثة الأهلي إلى المعسكر الخارجي، الذي يضعه الجهاز الفني في مقدمة أولوياته لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، إلى جانب الوقوف على الحالة الفنية للعناصر الجديدة والقديمة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويعول الجهاز الفني على فترة المعسكر الخارجي للوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية، من خلال تنفيذ البرنامج البدني والفني، وخوض عدد من المباريات الودية، بما يضمن دخول الموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة، في ظل سعي الأهلي للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.