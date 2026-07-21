فرج عامر: دينامو زغرب يعلن انتقال منصف بقرار إلى الأهلي.. واللاعب في طريقه إلى القاهرة

أثار المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حالة من الجدل بعدما كشف عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن تطورات جديدة في ملف تعاقد النادي الأهلي مع المهاجم الشاب منصف بقرار.



وأكد فرج عامر أن المدير الرياضي لنادي دينامو زغرب أعلن رسميا انتقال منصف بقرار إلى صفوف الأهلي، مشيرا إلى أن عقود الصفقة تم توقيعها مساء أمس، في خطوة تنهي الجدل الذي أحاط بمستقبل اللاعب خلال الفترة الماضية.



وأضاف أن اللاعب بات في طريقه إلى القاهرة، تمهيدا للانضمام إلى تدريبات الفريق وبدء مشواره بقميص الأهلي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.