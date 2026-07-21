وزير الري : نظام المناوبة أساس توزيع المياه .. وسنة حبس لإلقاء القمامة في الترع

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المناوبة في توزيع مياه الري النظام المعمول به في مصر، مشيرا إلى أن الترع يتم تشغيلها وفق جداول محددة، حيث تُفتح لمدة خمسة أيام ثم تُغلق خمسة أيام، وهو ما يدركه المزارعون جيدًا.

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية ام بي سي مصر، أنه "محدش يصورلي الترعة ويقول الحقونا الترعة مقفولة"، مشيرًا إلى أن غلق بعض الترع خلال فترات المناوبة يُعد جزءًا طبيعيًا من منظومة إدارة وتوزيع المياه.

عقوبات رادعة على المخالفين

وناشد وزير الري المزارعين والمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في الترع، لما تسببه من أضرار على كفاءة منظومة الري وجودة المياه، مؤكدًا أن القانون يفرض عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة مالية كبيرة لكل من يلقي القمامة في المجاري المائية.