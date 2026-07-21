صون المواقع .. الأعلى للآثار يواجه الخفافيش والطيور بالإضاءة والأسلاك الواقية

أكد الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن تجمع الخفافيش في بعض المواقع الأثرية يرجع إلى وجود مناطق شديدة الظلام، مشيرًا إلى أن المجلس ينفذ أعمال صيانة دورية ومستمرة للمواقع الأثرية بشارع المعز للحفاظ عليها.

وقال الليثي، خلال مداهلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فصائية “ام بي سي مصر”، أنه تم تسليط الإضاءة على سقف مجموعة الظاهر برقوق الأثرية، في إطار الإجراءات المتبعة لمنع تجمع الخفافيش أو أي طيور داخل الموقع، بما يساهم في الحفاظ على الأثر وتقليل تأثير العوامل البيئية عليه.

خطة الحفاظ على المواقع الأثرية وصيانتها

وتابع أن المجلس الأعلى للآثار نفذ أيضًا نظامًا من الأسلاك الواقية في معبد إدفو، لمنع دخول الطيور إلى داخل المعبد، وذلك ضمن خطة الحفاظ على المواقع الأثرية وصيانتها بصورة مستمرة.