نائب وزير الخارجية يبحث مع الوزيرة الفرنسية المفوضة المكلفة بالفرانكفونية تعزيز التعاون الثنائي

استقبل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيدة إليونور كاروا، الوزيرة المفوضة المكلفة بالفرانكفونية والشراكات الدولية والفرنسيين بالخارج، بمشاركة السفير عمرو الشربيني مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولي، والسيد إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التعاون في إطار المنظمة الدولية للفرانكوفونية.

وأكد نائب وزير الخارجية عمق العلاقات المصرية الفرنسية وما تشهده من تطور متسارع منذ ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيداً بالزخم الذي تشهده مسارات التعاون لاسيما في ضوء الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة .

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم أولويات التنمية بمصر، مثمناً الاتفاقيات التنموية التي تم توقيعها مؤخراً.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس الفرنسية بمصر.

وتناول اللقاء التعاون في مجال الهجرة، حيث رحب الجانبان بإعلان النوايا الموقع مؤخراً بين البلدين، باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال التنمية، إلى جانب دعم الهجرة النظامية .

كما اتفقا على مواصلة التنسيق للاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال رعاية الجاليات بالخارج، من خلال التواصل بين الجهات الفنية المعنية في البلدين.

في ختام اللقاء، أشادت الوزيرة الفرنسية بالدور الفاعل الذي تضطلع به مصر داخل منظمة الفرانكفونية، ولا سيما من خلال استضافتها لجامعة سنجور ودعمها المستمر لأنشطة الفرانكفونية، مؤكدة حرص بلادها على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

ر ح م ن