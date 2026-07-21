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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لرابطة الكبد والجهاز الهضمي بالقليوبية الخميس

أرشيفية
أرشيفية
عبدالصمد ماهر

تنطلق صباح الخميس المقبل، الموافق 23 يوليو، فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لرابطة الكبد والجهاز الهضمي بالقليوبية، والذي تستمر فعالياته على مدار يومي الخميس والجمعة 23 و24 يوليو 2026، بمشاركة نخبة من كبار أساتذة الطب والمتخصصين في أمراض الكبد والجهاز الهضمي من مختلف الجامعات المصرية والعالمية.

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود العلمية والطبية الرامية إلى مواكبة أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجالات تشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي، وبمشاركة رابطة الكبد والجهاز الهضمي بالقليوبية، وبالتعاون مع الجمعية المصرية للجهاز الهضمي والكبد ونقابة أطباء القليوبية.

حضور كوكبة كبيرة من أساتذة كليات الطب 

ويشهد المؤتمر حضور كوكبة كبيرة من أساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية، إلى جانب مشاركة واسعة من الأطباء وشباب الأطباء من محافظات الدلتا والقاهرة ومدن القناة، بما يعكس أهمية الحدث ودوره في دعم منظومة التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات العلمية والطبية.

وأكد الدكتور مجدي عبد الموجود، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب بنها ورئيس المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر تتضمن مناقشة أحدث المستجدات العلمية في أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إلى جانب استعراض أحدث طرق التشخيص والعلاج وفقًا لأحدث المعايير والبروتوكولات الطبية العالمية.

وقال الأستاذ الدكتور محمد العسال، رئيس أقسام الباطنة بمستشفيات بنها الجامعية ونائب رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش الجديد في تشخيص وعلاج مختلف أمراض الجهاز الهضمي والكبد، فضلًا عن بحث العلاقة بين هذه الأمراض وتأثيرها على مختلف أعضاء وأجهزة الجسم.

وأكد الدكتور رضا عامر، سكرتير المؤتمر واستشاري الكبد والجهاز الهضمي، أن جلسات المؤتمر تتناول عددًا من الموضوعات الطبية المهمة، من بينها مرض السكري وتأثيراته المختلفة على أعضاء الجهاز الهضمي، وذلك من خلال مناقشات علمية متخصصة تستعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الطبية في هذا المجال.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد المجيد، منسق المؤتمر واستشاري الباطنة، أن مشاركة نخبة كبيرة من كبار أساتذة الطب من مختلف الجامعات المصرية والعالمية، إلى جانب شباب الأطباء من مختلف أنحاء الجمهورية، تمثل إضافة مهمة للمنظومة الطبية، وتسهم في نقل أحدث الخبرات والتجارب العلمية إلى الأطباء، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمريض المصري.

وأشار إلى أن المؤتمر يركز على أحدث طرق العلاج القائمة على الأدلة العلمية الحديثة، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز برامج النهوض بالصحة العامة، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للقطاع الصحي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الجهاز الهضمي المؤتمر العلمي الطب الجامعات المصرية أمراض الكبد الدلتا

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