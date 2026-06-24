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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تنفيذ قرار أمراض الكبد الدهني

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم أوروبا، لبحث آليات تعزيز التعاون الدولي ودعم تنفيذ أول قرار أممي بشأن أمراض الكبد الدهني، الصادر عن جمعية الصحة العالمية.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الصحة والسكان، في افتتاح مركز التعاون المشترك بين منظمة الصحة العالمية وكلية إمبريال كوليدج لندن المعني بأمراض الكبد الدهني، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، وياسمين سامي سكرتير أول السفارة المصرية بلندن.

وأكد الوزير تقدير مصر للدور المحوري الذي تقوم به المنظمة في دفع أجندة صحة الكبد على المستوى الدولي، مشيدًا بجهود الدكتور هانز كلوج، في تحويل الالتزامات الأممية إلى برامج تنفيذية فعالة. 

واستعرض التجربة المصرية الرائدة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي «سي» من خلال مبادرة «100 مليون صحة»، التي شملت فحص أكثر من 60 مليون مواطن وعلاج أكثر من 4 ملايين حالة، مما أهّل مصر للحصول على المستوى الذهبي من المنظمة.

مراكز متخصصة وشبكات رصد رقمية

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن البنية التحتية المتقدمة التي أقامتها مصر في مجال صحة الكبد — من مراكز متخصصة وشبكات رصد رقمية وكوادر مؤهلة — تمثل قاعدة قوية لمواجهة أمراض الكبد الدهني، من خلال تعزيز الوقاية والكشف المبكر والرعاية المتكاملة.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من مرحلة اعتماد القرار التاريخي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مقترحًا إنشاء آلية تنسيق بين إقليمي أوروبا وشرق المتوسط لدعم الدول ذات العبء المرتفع، مع الاستفادة من التجربة المصرية كنموذج تطبيقي. كما أعرب عن تطلع مصر لتوسيع التعاون في مجالات الرصد الوبائي والصحة الرقمية والأمراض غير السارية.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المرتبطة بالصحة الأيضية، مؤكدين التزامهما بتعزيز الوقاية وبناء نظم صحية أكثر استدامة وقدرة على الاستجابة.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير دعوة رسمية للدكتور هانز كلوج لزيارة القاهرة للاطلاع على التجربة المصرية والإمكانيات المتطورة في مجال صحة الكبد والصحة العامة.

وزير الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية أمراض الكبد الدهني عزيز التعاون جمعية الصحة العالمية 100 مليون صحة فيروس الالتهاب الكبدي شرق المتوسط

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