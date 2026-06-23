الأمين العام للتعاون الخليجي: وزراء الصحة بدول المجلس ناقشوا تعزيز الأمن الصحي

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي إن وزراء الصحة بدول المجلس ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم / الثلاثاء / تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع عشر في 28 أبريل الماضي بجدة لتعزيز الأمن الصحي وضمان استمرارية الخدمات الصحية بدول المجلس.

وعُقد الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، اليوم ، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزيرة الصحة البحرينية -رئيس الدورة الحالية- الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وحضور وزراء الصحة بدول المجلس، وفقا لما نقله بيان للمجلس عبر موقعه الرسمي.

وأوضح البديوي أن الوزراء استعرضوا الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للبدء في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس، بالإضافة إلى بحث وتدارس الخطوات المبدئية للبدء في التخطيط لتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الخليجية الطبية بشكل مشترك لمواجهة الأزمات والكوارث.

وأكد الوزراء أهمية هذه المشروعات الطبية الخليجية المستقبلية، التي تتضمن مناطق للخزن الاستراتيجي بدول المجلس للمستلزمات والأدوية والمواد الطبية لضمان سلاسل إمدادها واستدامتها في مختلف الظروف وحالات الطوارئ.