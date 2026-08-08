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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

كسوف الشمس
كسوف الشمس
أحمد أيمن

تستعد السماء خلال الأيام القليلة المقبلة لحدث فلكي نادر يلفت أنظار هواة الفلك ومحبي الظواهر السماوية، إذ يترقب عدد من المناطق حول العالم كسوف الشمس يوم 12 أغسطس الجاري، في مشهد من المتوقع أن يحجب خلاله القمر جزءًا من قرص الشمس أو يحجبه بالكامل لفترة زمنية محدودة.

وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، بحيث يحجب ضوء الشمس جزئيًا أو كليًا عن مناطق معينة من سطح الأرض. 

لماذا لا يحدث الكسوف كل شهر؟

وعلى الرغم من أن القمر يمر بمرحلة «القمر الجديد» مرة كل نحو 29.5 يومًا، فإن حدوث الكسوف لا يتكرر مع كل دورة، بسبب ميل مدار القمر بالنسبة إلى مدار الأرض حول الشمس.

ويصبح الكسوف ممكنًا عندما يتزامن وجود القمر في طوره الجديد مع تقاطع مداره مع المسار الظاهري للشمس، وهو ما يجعل الظاهرة من الأحداث الفلكية التي لا تتكرر بصورة منتظمة في المكان نفسه.

ورغم أن القمر الجديد يتكرر بصورة شهرية تقريبًا، فإن زاوية ميل مداره حول الأرض تحول دون وقوعه بين الأرض والشمس على خط واحد في معظم المرات، لذلك يحتاج حدوث الكسوف إلى ظروف فلكية دقيقة تسمح بتراص الأجرام الثلاثة بطريقة مناسبة.

وتزداد أهمية الحدث المنتظر مع توقعات بأن يوفر مشهدًا مميزًا في بعض المناطق، خصوصًا بريطانيا وأيرلندا، حيث تشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أنه قد يكون من أبرز الكسوفات الشمسية التي يمكن مشاهدتها هناك خلال القرن الحالي.

تحذير عاجل من كسوف الشمس 

الإثارة التي تصاحب الظاهرة لا تعني أن مشاهدتها آمنة بالعين المجردة، حيث يحذر المتخصصون من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، حتى مع انخفاض شدة الضوء في بعض مراحل الظاهرة، لأن الأشعة الشمسية قد تسبب أضرارًا خطيرة للعين.

وينصح الخبراء باستخدام نظارات مخصصة لمشاهدة الكسوف، على أن تكون مطابقة للمعيار الدولي ISO 12312-2، وعدم الاعتماد على النظارات الشمسية التقليدية أو النظارات ثلاثية الأبعاد باعتبارها وسائل حماية للعين.

وتأتي هذه التحذيرات بعدما شهدت كسوفات سابقة تسجيل حالات لأشخاص عانوا من مشكلات مؤقتة في الرؤية نتيجة النظر المباشر إلى الشمس دون وسائل حماية مناسبة.

وبحسب الخبراء، تبقى السلامة هي الأولوية، إذ إن دقائق قليلة من الفضول قد تتحول إلى ضرر بصري إذا تمت مشاهدة الكسوف بطريقة غير صحيحة.

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