قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر
بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. انكسار الموجة الحارة
الرئيس الإيراني: نحمي حدودنا ولا نسعى إلى توسيع نطاق الحرب
استعدادًا لمونديال الفروسية.. مصر تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية
صلاة كسوف الشمس.. متى تقام وكيفية أدائها ؟
خالد الغندور يكشف موقف عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي
التموين تكشف ضوابط الأوكازيون الصيفي.. تخفيض حقيقي للأسعار
جندي روسي يفتح النار في شبه جزيرة القرم.. ومقتل 4 أشخاص
اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026
منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. من يحق له الحصول عليها؟
لم يسلم منه أحد.. توسع انتشار داء الكلب في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة كسوف الشمس.. متى تقام وكيفية أدائها ؟

كسوف الشمس
كسوف الشمس
إيمان طلعت

ينتظر كثيرون موعد صلاة كسوف الشمس تزامنا مع الظواهر الفلكية المرتقبة خلال عام 2026 فهي فرصة من أجل اغتنام ثواب صلاة الكسوف، حيث تعد صلاة الكسوف من السنن المؤكدة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام عند حدوث كسوف الشمس، لما فيها من تذكير بعظمة الله تعالى وفي السطور التالية نتعرف على مواعيد الكسوف المعلنة فلكيًا، وتوقيت الصلاة وكيفية أدائها وحكمها الشرعي.

متى كسوف الشمس ؟ 

سيبدأ الكسوف يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، ويستمر قرابة ساعة و50 دقيقة، ويصل الكسوف إلى ذروته بعد نحو ساعة من بدايته، عندما يغطي القمر أكبر جزء من قرص الشمس، قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيًا حتى ينتهي مع غروب الشمس في بعض المناطق.

كيفية صلاة كسوف الشمس

يبدأ بتكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورة دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد. 

يل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم".

كيفية صلاة الكسوف

ينادى لصلاة الكسوف بقول المنادي: «الصلاة جامعة»، ولا يؤذن لها؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة، وتصلى ركعتين جماعة وهي الأفضل أو فرادى، وفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها، ويذكر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته، ويحثهم على الاستغفار والرجوع إليه، والتوبة من الذنوب والمعاصي وفعل الخير، ويحذرهم من الغفلة عنه سبحانه وتعالى.

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، فأطال القراءة، ثم ركع، فأطال الركوع، ثم رفع رأسه، فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع، فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه، فسجد سجدتين، ثم قام، فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة» (صحيح البخاري2/38).

وقت صلاة الكسوف

تصلى وقت حدوث الكسوف إلى انتهائه؛ لأنها مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهى وقتها ، ويستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات وست وخمسين دقيقة تقريبا.

سبب صلاة الكسوف

سبب صلاة الكسوفين في الإسلام، هو: كسوف الشمس وخسوف القمر باعتبار أن مشروعية هذه الصلاة مؤقت بهاتين الظاهرتين، فالشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولا لغيرها من المعتقدات الفاسدة التي بين الإسلام بطلانها، وأكده العلم الحديث.

حدوث الكسوف من الظواهر الكونية، وسبب لقيام المخلوق في ظروف استثنائية لعبادة الله خالق كل شيء، والرجوع إليه والخوف منه والصلاة والاستغفار والذكر والدعاء.

وإذا أمكن بالعلم الحديث معرفة سبب حادثة الكسوفين أو التنبؤ عنها؛ فهذا لا يتعارض مع الشرع، بل يؤكد أن هذا الإبداع الدقيق دليل على قدرة الله المستحق للعبادة وحده.

وقت صلاة الكسوف كيفية صلاة كسوف الشمس كسوف الشمس كيفية صلاة الكسوف سبب صلاة الكسوف متى كسوف الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

عداد الكهرباء

حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تواصل جهودها لدعم العملية السياسية في السودان

الأمم المتحدة تواصل جهودها لدعم العملية السياسية في السودان

باكستان: تحذير من إمكانية حدوث سيول جارفة وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة

باكستان: تحذير من إمكانية حدوث سيول جارفة وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة

تعطل جزئي لحركة القطارات جنوب هولندا بسبب حرائق الغابات

تعطل جزئي لحركة القطارات جنوب هولندا بسبب حرائق الغابات

بالصور

بالشراشيب.. هدى المفتى تثير الجدل بفستان لافت

هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها
هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها
هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد