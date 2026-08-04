استعدادًا لمونديال الفروسية.. مصر تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن بدء تنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الخيول بمنطقة الأهرامات السياحية باستخدام الشرائح الإلكترونية (Microchip) ،وذلك في خطوة تنموية وحضارية تعكس جهود الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات البيطرية ودعم القطاع السياحي،

ويأتي المشروع في إطار توجهات الدولة المصرية بتطوير منطقة الأهرامات، وبتكليفات من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لسرعة استكمال الاستعدادات لاستضافة جولة بطولة العالم للفروسية "لونجين" (Longines Global Champions Tour)، التي ينظمها الاتحاد المصري للفروسية خلال شهر أكتوبر 2026.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المشروع يمثل حجر الأساس لإنشاء قاعدة بيانات ودليل صحي موحد لكل حصان، مما يعزز منظومة التتبع الوبائي وتطبيق أعلى معايير الأمن الحيوي المعتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، والاتحاد الدولي للفروسية، لافتا إلى ان المنظومة الوقائية الجديدة تتضمن عدة محاور رئيسية.

وأشار إلى أن تلك المحاور تشمل: المسح الوبائي والتتبع، بتسهيل عملية الفحص المعملي الدوري والسحب المنتظم للعينات للتحقق من خلو المنطقة من الأمراض، فضلا عن تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي، بتنظيم وحظر حركة الخيول غير المسجلة داخل وخارج المنطقة السياحية لتوفير بيئة صحية آمنة للخيول والزوار، كذلك السجل الطبي الإلكتروني، من خلال انشاء ملف صحي شامل لكل حصان يتضمن التحصينات، والفحوصات، والسجل العلاجي.

وتابع الأقنص أن المشروع، يتم تنفيذه من خلال فرق بيطرية متخصصة من الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالجيزة، والجمعية التعاونية للخيول الأصيلة، ومستشفى بروك الخيري، لضمان أعلى مستويات الجودة والجاهزية لاستقبال الأحداث الرياضية العالمية.