تبدأ غدا.. الخطوات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى

كشف محمد صبحي، المتخصص في شؤون وزارة التعليم، تفاصيل الخطوات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي أعلنوا الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى.



ولفت إلى أنه تم الإعلان عن الجدول الزمني لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2026 والتي تبدأ غدًا الأربعاء وتستمر حتى التاسع من أغسطس الجاري.



وأوضح أن الحد الأدنى بواقع 91.25% لعلمي علوم، و86.09% لعلمي رياضة، و71.56% للشعبة الأدبية، موضحًا أن الطلاب في هذه المرحلة نحو 94 ألف طالب.



وشدد على أن الطلاب الحاصلين على هذه المجاميع فيما أعلى عليهم تقديم الرغبات في تنسيق الجامعات، وذلك من خلال الحاسب الآلي وهذا متاح على مدار 24 ساعة، وهناك طريقة ثانية للتسجيل من معامل الجامعات الحكومية.