قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يمد غزة بأكثر من 3,430 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية
حازم إمام: رحيل جون إدوارد قد يكون بسبب شركة الكرة.. وحسام الزناتي يملك مقومات النجاح
تخفيضات لمدة شهر.. التموين تطلق الأوكازيون الصيفي 2026
نتائج كارثية لمنتخب سيدات مصر.. غضب داخل اتحاد الكرة بعد توديع أمم أفريقيا
الأردن: الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني
رسميا .. الزمالك يفسخ عقد أوشينج بالتراضي
مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم .. قفزة مفاجئة في سعر البطيخ والعنب يتراجع
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والرطوبة ترفع الإحساس بحرارة الطقس
بين الحقيقة والشائعات.. من يحضر زفاف كريستيانو رونالدو؟ وهل يغيب ميسي عن الليلة المنتظرة؟
نعيم قاسم: ما أوقف العدوان الإسرائيلي بوحشيته مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية
ظهرت الآن.. نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد علوم من العاملين بالحصة
توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تبدأ غدا.. الخطوات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى

طلاب
طلاب
البهى عمرو

كشف محمد صبحي، المتخصص في شؤون  وزارة التعليم، تفاصيل الخطوات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي أعلنوا الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى.
 

ولفت إلى أنه تم الإعلان عن الجدول الزمني لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2026 والتي تبدأ غدًا الأربعاء وتستمر حتى التاسع من أغسطس الجاري.
 

وأوضح أن الحد الأدنى بواقع 91.25% لعلمي علوم، و86.09% لعلمي رياضة، و71.56% للشعبة الأدبية، موضحًا أن الطلاب في هذه المرحلة نحو 94 ألف طالب.
 

وشدد على أن الطلاب الحاصلين على هذه المجاميع فيما أعلى عليهم تقديم الرغبات في تنسيق الجامعات، وذلك من خلال الحاسب الآلي وهذا متاح على مدار 24 ساعة، وهناك طريقة ثانية للتسجيل من معامل الجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات الجامعات التعليم وزارة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

عداد الكهرباء

حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

ترشيحاتنا

الطلاق

أسباب الطلاق العاطفي بين الزوجين.. استشاري نفسي توضح

الأهلي والزمالك

ناقد رياضي يكشف المشكلة المشتركة بين الأهلي والزمالك.. البحث عن لاعب جاهز

أمل مجدي

أمل مجدي: اضطرابات هرمز ترفع أسعار الغاز وتزيد الضغوط على أوروبا

بالصور

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالات جريئة | شاهد

هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد

مذاق يناسب السلطات والسندوتشات.. طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل

طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات
طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات
طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات

بعد أول إصابة.. فيروس بوربون يثير مخاوف في نيويورك.. لا علاج ولا لقاح

فيروس نادر
فيروس نادر
فيروس نادر

بالشراشيب.. هدى المفتى تثير الجدل بفستان لافت

هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها
هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها
هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد