جمهورية التعليم والابتكار.. الرئيس السيسي يحوّل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتعليم العالي

في إطار الرؤية الشاملة التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، يبرز قطاع التعليم العالي والجامعات كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة وأداة رئيسية لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة.

فمنذ أن لبى الرئيس السيسي نداء الشعب المصري لتولي المسؤولية في عام 2014، شهدت مصر تحولاً جذرياً في منظومة التعليم الجامعي؛ حيث تضاعفت أعداد الجامعات وتنوعت أنماطها، لتشمل الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، في نقلة نوعية غير مسبوقة، تعكس إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار في العقل البشري، هو الاستثمار الأكثر ربحاً وديمومة.

لقد أدرك الرئيس السيسي منذ البداية أن بناء الدولة الحديثة يبدأ من قاعات الدراسة ومعامل البحث العلمي، فوجّه بإطلاق أكبر مشروع قومي لتطوير التعليم العالي في تاريخ مصر الحديث، مصحوباً بمنظومة متكاملة من البنية التحتية للطرق والنقل الذكي، وشراكات استراتيجية مع وزارة العمل، لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وحوافز استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

يأتي هذا الملف ليرصد بشكل موسع وشامل هذه المنظومة المتكاملة، وأثرها في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتعليم العالي، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

أولاً: التطور الكمي والنوعي للجامعات المصرية في عهد الرئيس السيسي (2014 - 2026)

شهدت خريطة التعليم العالي في مصر خلال الفترة من 2014 وحتى 2026، تحولاً استراتيجياً غير مسبوق؛ حيث انتقلت المنظومة الجامعية من نمط تقليدي محدود إلى منظومة متعددة الأنماط والتخصصات، تواكب أحدث التطورات العالمية في مجال التعليم العالي.

وارتفع عدد الجامعات الحكومية من 23 جامعة عام 2014، إلى 28 جامعة عام 2026، بزيادة قدرها 5 جامعات جديدة، تم إنشاؤها في محافظات كانت تفتقر إلى جامعات حكومية، مما ساهم في تحقيق العدالة الجغرافية في توزيع الخدمات التعليمية، وتخفيف الضغط على الجامعات العريقة، وتقريب الخدمة التعليمية من الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية.

الطفرة في الجامعات الأهلية

يُعد قطاع الجامعات الأهلية أبرز قصص النجاح في منظومة التعليم العالي؛ حيث قفز عددها من 4 جامعات فقط عام 2014، إلى 32 جامعة عام 2026، بزيادة تفوق الثمانية أضعاف.

وجاءت هذه الجامعات بمواصفات عالمية وبنية تحتية متطورة، وخصصت الدولة استثمارات ضخمة لتأسيسها في المدن الجديدة، خاصة في العاصمة الجديدة، والعلمين، والجلالة، وشرق بورسعيد، ووسط سيناء، وغيرها.

تنامي الجامعات الخاصة

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الجامعات الخاصة من 23 جامعة عام 2014 ، إلى 36 جامعة عام 2026، بزيادة قدرها 13 جامعة جديدة، وهو ما يعكس ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مناخ الاستثمار التعليمي بمصر، ورغبة المستثمرين في الدخول إلى هذا القطاع الواعد.

استحداث الجامعات التكنولوجية

يُعد إنشاء الجامعات التكنولوجية أحد أهم الإنجازات النوعية في عهد الرئيس السيسي؛ حيث انتقل عددها من صفر عام 2014، إلى 14 جامعة تكنولوجية عام 2026، وتستهدف هذه الجامعات تخريج كوادر فنية ومهنية عالية التأهيل، تلبي احتياجات الصناعة والقطاعات الإنتاجية، وتُسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

أفرع الجامعات الأجنبية

وفي إطار استراتيجية "تدويل التعليم العالي"، تم استقطاب 9 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة للعمل في مصر عام 2026، بعد أن كان عددها صفراً في 2014، مما يتيح للطلاب المصريين الحصول على شهادات معتمدة دولياً دون الحاجة للسفر للخارج، ويجذب طلاباً وافدين من الدول العربية والإفريقية، مما يعزز موارد النقد الأجنبي ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم.

الجامعات باتفاقيات دولية وإطارية

وارتفع عدد الجامعات التي تعمل باتفاقيات دولية من جامعتين عام 2014، إلى 6 جامعات عام 2026، فيما ظل عدد الجامعات باتفاقيات إطارية والجامعات بقوانين خاصة ثابتاً، مما يعكس التنوع والتكامل في منظومة التعليم العالي.

الإجمالي والطموحات المستقبلية

ووصل إجمالي عدد الجامعات في مصر إلى أكثر من 128 جامعة عام 2026، في وقت يضم التعليم الجامعي فيه نحو 3.5 مليون طالب، فيما تشير التقديرات إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى ما لا يقل عن 65 جامعة جديدة إضافية بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد والحفاظ على جودة العملية التعليمية.

ثانياً: البنية التحتية للنقل والطرق كرافد أساسي لمنظومة الجامعات الجديدة

وأدركت القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي أن نجاح مشروع الجامعات الجديدة يتطلب بنية تحتية متكاملة من الطرق ووسائل النقل الحديثة، لضمان سهولة الوصول للحرم الجامعي من مختلف محافظات الجمهورية، ومن هنا جاءت الاستراتيجية المتكاملة لربط الجامعات بشبكة طرق ووسائل نقل جماعي حديثة.

التوسع في شبكة الطرق القومية

وأنفقت الدولة خلال السنوات الماضية نحو تريليوني جنيه على إنشاء وتطوير الطرق والكباري والسكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربائي؛ حيث تم التخطيط لإنشاء 7500 كلم من الطرق الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ 6600 كلم منها.

وارتفع إجمالي شبكة الطرق الرئيسية إلى 31 ألف كلم عام 2026، بدلاً من 23.5 ألف كلم عام 2014، بزيادة قدرها 7.5 ألف كلم، مما شجع على التوسع في تشييد جامعات جديدة وسهولة الوصول إليها من أي نقطة في الجمهورية.

ومن أبرز الطرق التي تم الانتهاء منها، الطريق الدائري الإقليمي بإجمالي أطوال 400 كلم، والطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كلم، وطريق هضبة الجلالة بطول 117 كلم، وطريق بني سويف - الزعفرانة بطول 158 كلم، ومحور الزقازيق - السنبلاوين الحر بطول 40 كلم، وطريق شرق الرياح التوفيقي (بنها/المنصورة) بطول 73 كلم، وغيرها من المحاور التي فتحت آفاقاً جديدة للتنمية والاستثمار التعليمي.

شبكات الجر الكهربائي والنقل الذكي

وساعدت شبكات الجر الكهربائي على ربط الجامعات الجديدة بشبكة النقل الذكي، وتشمل مترو الأنفاق الذي يوفر وصولاً سريعاً لخطوط النقل العام التي تخدم الجامعات في مناطق غرب وشرق القاهرة الكبرى، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط مناطق شرق القاهرة بالجامعات في العاصمة الجديدة، ومونوريل شرق وغرب النيل الذي يقلل زمن الرحلة بين القاهرة والمدن الجديدة، إضافة إلى خطوط السكك الحديدية المطورة التي تيسر انتقال الطلاب من مختلف المحافظات وصولاً لجامعاتهم.

الأتوبيس الترددي (BRT)

وتم استحداث شبكة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري لربط الطلاب القادمين من خارج القاهرة بالمحاور المؤدية للطرق السريعة المؤدية للجامعات الأهلية، مما وفر بديلاً اقتصادياً وسريعاً للنقل.

النقل الداخلي للجامعات

وتوفر غالبية الجامعات الأهلية والجديدة أسطولاً من الحافلات المكيفة والمجهزة بأنظمة تتبع لحظية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، تنطلق من الميادين المركزية للمدن مثل الجيزة والتجمع الخامس والمنصورة وقنا، للوصول المباشر إلى بوابات الجامعات الأهلية والجديدة، وتربط بين مقر الجامعة والمدن والمحافظات الرئيسية المجاورة.

النقل بين المحافظات للجامعات الإقليمية

وبالنسبة للجامعات في المحافظات الحدودية أو البعيدة، مثل جامعة الوادي الجديد الأهلية، يتم الاعتماد على شبكة أتوبيسات الوجه القبلي والبحري (شركات النقل العام والخاص)، إضافة إلى رحلات الطيران الداخلي للطلاب المغتربين في المحافظات البعيدة، مما يضمن وصول الخدمة التعليمية لكل شبر من أرض مصر.

ثالثاً: شراكات وزارة العمل مع الجامعات لربط التعليم بسوق العمل

وفي إطار الرؤية المتكاملة للرئيس السيسي، لم يقتصر التطوير على البنية التحتية التعليمية والنقل فقط، بل امتد ليشمل ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، لضمان تخريج كوادر تمتلك المهارات العملية المطلوبة وتواكب المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

بروتوكولات التعاون الاستراتيجية

وكثفت وزارة العمل خلال الفترة الأخيرة جهودها لتوسيع شراكاتها مع الجامعات المصرية، من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون التي تستهدف تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الطلاب والخريجين، وإتاحة فرص التدريب العملي.

وشملت هذه البروتوكولات جامعات مصرية عديدة، من بينها جامعة السويس، وجامعة بدر، إلى جانب البروتوكول الاستراتيجي الموقع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

البروتوكول الاستراتيجي مع وزارة التعليم العالي

يُعد البروتوكول الموقع في يونيو الماضي بين وزيري العمل حسن رداد والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أحد أهم خطوات التكامل بين الوزارتين؛ حيث يستهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية التي يتطلبها سوق العمل، من خلال إطلاق برامج للدبلوم والماجستير المهني في مجالي السلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية (HR)، بما يواكب المعايير الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

وينص البروتوكول على الاستفادة من إمكانات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، في تنفيذ الجانب العملي من البرامج التدريبية، مع إتاحة هذه المراكز أمام طلاب الجامعات، خاصة خلال الإجازات الصيفية، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات التطبيقية قبل التخرج.

مبادرة "التشغيل التكاملي – زراعة الأمل"

ولم يقتصر التعاون على التدريب فقط، بل شمل إطلاق مبادرة "التشغيل التكاملي – زراعة الأمل"، التي تستهدف دعم تشغيل خريجي الجامعات، خاصة من ذوي الهمم، من خلال توفير فرص عمل مباشرة، والتوسع في أنماط العمل عن بُعد والعمل المنزلي، وربط الخريجين باحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

الأهداف الاستراتيجية للشراكات

وتستهدف وزارة العمل من خلال هذه الشراكات، سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، ورفع كفاءة الطلاب والخريجين قبل التخرج، وزيادة فرص تشغيل الشباب داخل مصر وخارجها، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وإعداد كوادر متخصصة في إدارة الموارد البشرية وفق أحدث المعايير المهنية، فضلاً عن دعم الجامعات التكنولوجية وتعزيز برامج التعليم التطبيقي.

وتعمل الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع الجامعات لتشمل تطوير المناهج التدريبية، بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وتنفيذ برامج للتدريب الميداني داخل المنشآت الصناعية، وتنظيم ملتقيات توظيف داخل الجامعات، وإعداد دراسات دورية لرصد احتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، والاستفادة من قواعد بيانات الوزارة في توجيه البرامج التعليمية نحو التخصصات الأكثر طلباً.

رابعاً: الاستثمار في التعليم العالي ودوره في تعزيز مناخ الاستثمار

يمثل قطاع التعليم العالي في مصر، أحد أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار، في ظل توجه الدولة بقيادة الرئيس السيسي إلى إعادة صياغة دوره من كونه قطاعاً خدمياً إلى قطاع اقتصادي واستثماري قادر على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا التحول مدفوعاً بالنمو السكاني المتسارع والزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وهو ما يفرض الحاجة إلى التوسع في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، لتلبية الطلب المتزايد والحفاظ على جودة العملية التعليمية.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص

يعكس هذا التوسع رؤية تستند إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمنظومة التعليمية؛ حيث تعمل الحكومة، من خلال التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالي، على جذب المزيد من الشراكات المحلية والدولية، ضمن خطة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى نحو 65% خلال السنوات المقبلة.

مؤشرات مالية جاذبة

ويحظى قطاع التعليم العالي بجاذبية متزايدة لدى المستثمرين، في ضوء ما يتمتع به من فرص نمو طويلة الأجل، مدعومة بالطلب المستدام على خدمات التعليم، إلى جانب مؤشرات مالية جاذبة تشير إلى تحقيق معدلات عائد داخلي تتراوح بين 15 و22% في العديد من المشروعات التعليمية، وهو ما يعزز اهتمام المؤسسات الاستثمارية والصناديق الإقليمية والدولية بالدخول إلى السوق المصرية.

استراتيجية "تدويل التعليم العالي"

وتواصل الدولة تنفيذ استراتيجية "تدويل التعليم العالي"، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.

وترتكز هذه الاستراتيجية على استقطاب فروع الجامعات الأجنبية المرموقة للعمل في مصر، خاصة داخل العاصمة الجديدة، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة دولياً دون الحاجة إلى الدراسة بالخارج، فضلاً عن جذب الطلاب الوافدين من مختلف الدول، وهو ما سينعكس إيجابياً على الحصيلة الدولارية للدولة، ويدعم مكانتها كمركز إقليمي للتعليم.

وتعمل الحكومة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، من خلال إدراج قطاع التعليم العالي ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة، وتوفير حوافز وإجراءات ميسرة للمشروعات الكبرى، إلى جانب التوسع في تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات التعليمية وزيادة رؤوس أموالها.

ويرتبط هذا التوجه أيضاً بتطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الحديث، من خلال التركيز على التخصصات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والتحول الرقمي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

خامساً: التكامل بين المنظومات وأثره على التنمية الشاملة

إن ما يميز التجربة المصرية في عهد الرئيس السيسي هو التكامل غير المسبوق بين منظومات التعليم والنقل والعمل والاستثمار؛ حيث لم تعد كل منظومة تعمل بمعزل عن الأخرى، بل أصبحت جزءاً من نسيج تنموي واحد يخدم الهدف الأسمى، وهو بناء الإنسان المصري وتأهيله لمواجهة تحديات المستقبل.

فالجامعات الجديدة التي أنشئت في المدن الجديدة، والعاصمة الجديدة، أصبحت مرتبطة بشبكة طرق حديثة، ومونوريل، وقطار كهربائي خفيف يسهل وصول الطلاب إليها، فيما تعمل وزارة العمل على ربط مخرجات هذه الجامعات باحتياجات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وبروتوكولات تعاون استراتيجية.

وفي الوقت ذاته، تعمل الدولة على تحويل قطاع التعليم إلى قطاع استثماري جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يضمن استدامة التمويل وتطوير جودة الخدمة التعليمية.

هذا التكامل انعكس بشكل مباشر على مناخ الاستثمار في مصر؛ حيث أصبح المستثمرون يجدون في مصر بيئة متكاملة تضم عمالة مؤهلة تخرجها الجامعات الجديدة، وبنية تحتية متطورة تيسر حركة النقل والتجارة، ومنظومة تشريعية محفزة توفر الحوافز اللازمة للمشروعات الكبرى، كما ساهم التوسع في الجامعات التكنولوجية بشكل خاص في توفير كوادر فنية عالية التأهيل تحتاجها المصانع الجديدة والقطاعات الصناعية والإنتاجية.

إن ما تحقق في قطاع التعليم العالي والجامعات في مصر خلال الفترة من 2014 وحتى 2026، يمثل إنجازاً تاريخياً بكل المقاييس، ويعكس الرؤية الاستراتيجية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياته، وأدرك أن قوة الأمم تُقاس بجودة تعليمها وقدرتها على إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

فمن 23 جامعة حكومية و4 جامعات أهلية فقط عام 2014، وصلنا إلى منظومة متكاملة تضم أكثر من 128 جامعة بأنماط متعددة، مدعومة ببنية تحتية عالمية من الطرق والنقل الذكي، ومرتبطة بسوق العمل من خلال شراكات استراتيجية مع وزارة العمل، وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل بيئة تشريعية محفزة ومؤشرات مالية واعدة تحقق عوائد تتراوح بين 15 و22%.

إن هذا التحول الشامل لا يقتصر أثره على الطلاب والخريجين فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بأكمله؛ حيث يُسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، وجذب الطلاب الوافدين ودعم موارد النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتأهيل كوادر متخصصة في تخصصات المستقبل، كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتحول الرقمي.

ومع استمرار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وإنشاء 65 جامعة جديدة إضافية خلال السنوات الأربع المقبلة، فإن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للتعليم العالي، ووجهة استثمارية جاذبة، وقوة اقتصادية صاعدة تعتمد على أثمن ثرواتها، وهو الإنسان المصري.

إنها ملحمة بناء وطن، يقودها رئيس وطني مخلص لتراب وطنه، ومحب لأبناء شعبه، رئيس آمن بأن التعليم هو مفتاح النهضة الحقيقية، وأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأبقى والأكثر جدوى في مسيرة الجمهورية الجديدة.