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مجموع 50% يدخل إيه؟ أبرز الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الجامعات 2026
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجموع 50% يدخل إيه؟ أبرز الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق
تنسيق
محمد غالي

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 واقتراب انطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الثالثة، يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن الكليات والمعاهد التي يمكن الالتحاق بها وفقا للمجموع، خاصة الحاصلين على 50% في الشعبتين العلمية والأدبية، باعتباره الحد الأدنى للنجاح الذي يفتح الباب أمام عدد من الكليات والمعاهد الحكومية.

تنسيق

ويترقب الطلاب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحدود الدنيا الرسمية للقبول، بينما يظل تنسيق العام الماضي المرجع الأقرب لاستشراف الكليات المتوقع أن تستقبل الطلاب هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار أن مؤشرات القبول قد تشهد تغيرات وفقا لنسب النجاح وأعداد المتقدمين والطاقة الاستيعابية للكليات.

  كليات تقبل من 50% للشعبة العلمية

استنادا إلى مؤشرات تنسيق العام الماضي ٢٠٢٥، جاءت أبرز الكليات والمعاهد التي استقبلت طلاب الشعبة العلمية الحاصلين على مجموع 50% أو ما يعادله، على النحو التالي:

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.
كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان.
كلية الدراسات النوعية بجامعة العريش.


كليات علوم الرياضة (بنين وبنات) في عدد من الجامعات، منها حلوان، والإسكندرية، والمنصورة، والعريش، وأسيوط، وجنوب الوادي، وكفر الشيخ، وطنطا، والزقازيق، والسويس، والمنيا، وبني سويف، والوادي الجديد، ومدينة السادات، ومطروح، وبورسعيد، وأسوان.
الكليات التكنولوجية الفنية الصناعية بالمطرية، والصحافة، والإسكندرية، والزقازيق، وأسوان، وقويسنا، وبورسعيد، وشبرا، وبنها، وسوهاج، والمحلة الكبرى، وقنا، وبئر العبد، ونجع حمادي.
الكلية التكنولوجية الفنية لمواد البناء بحلوان.

وتعد هذه الكليات والمعاهد من أبرز الخيارات المتاحة للحاصلين على الحد الأدنى للنجاح، مع ضرورة متابعة إعلان التنسيق الرسمي للتأكد من الحدود الدنيا النهائية لكل كلية.

تنسيق

  كليات تقبل من 50% للشعبة الأدبية

كما تشير مؤشرات التنسيق السابقة إلى إمكانية التحاق طلاب الشعبة الأدبية بعدد من الكليات التي استقبلت الطلاب الحاصلين على 50%، ومن أبرزها:

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.
كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.
كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان.
كلية الدراسات النوعية بجامعة العريش.
كليات علوم الرياضة (بنين وبنات) في جامعات الإسكندرية، وبورسعيد، والعريش، وأسوان، وأسيوط، وكفر الشيخ، والفيوم، والمنيا، والسويس، وسوهاج، والوادي الجديد، وبني سويف، والزقازيق، ومدينة السادات، وجنوب الوادي، وقناة السويس، والمنصورة.

وتظل هذه القوائم استرشادية لحين إعلان النتائج الرسمية للتنسيق، إذ قد تختلف الحدود الدنيا للقبول من عام إلى آخر.

تنسيق

  كيف يتم تحديد تنسيق الجامعات؟

يعتمد تنسيق الجامعات 2026 على مجموعة من المعايير التي تحددها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وتشمل:

نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة.
أعداد الطلاب الناجحين.
توزيع شرائح المجاميع.
الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.
رغبات الطلاب المسجلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
التوزيع الجغرافي.
احتياجات سوق العمل في التخصصات المختلفة.

وبناء على هذه العوامل، قد ترتفع الحدود الدنيا لبعض الكليات أو تنخفض مقارنة بالأعوام السابقة.

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنسيق القبول بالجامعات تنسيق القبول بالجامعات نتيجة الثانوية العامة

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