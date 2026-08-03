إطلاق وثيقة ادخارية رقمية للمصريين بالخارج بالعملتين المحلية والأجنبية

تشهد جهود دعم المصريين بالخارج خطوة جديدة نحو توسيع مظلة الحماية المالية، من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح وثيقة ادخارية رقمية مخصصة لهم بالعملتين المحلية والأجنبية عبر منصات إلكترونية، بما يوفر آلية مرنة للتخطيط المالي طويل الأجل.

يهدف التعاون إلى نشر الوعي بالوثيقة والتعريف بآليات الاشتراك بها عبر القنوات الرسمية والبعثات الدبلوماسية في مختلف الدول، لضمان وصول المعلومات إلى أكبر شريحة من الجاليات المصرية، ودعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين العاملين بالخارج.

ويؤكد الجانبان أن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الشمول المالي، وتوفير أدوات ادخارية وتأمينية تتناسب مع احتياجات المصريين في الخارج، مع الاستفادة من التحول الرقمي في تسهيل الإجراءات وإتاحة الخدمات عن بُعد.

كما يشمل التعاون تنفيذ حملات توعوية وورش عمل تعريفية لدعم الثقافة الادخارية، بما يرسخ مفاهيم التخطيط المالي المستدام، ويعزز ارتباط المصريين بالخارج بالمنظومة الاقتصادية الوطنية.

ويأتي توقيع البروتوكول بحضور وزير الخارجية، في إطار تنسيق مؤسسي مع شركة مصر لتأمينات الحياة، باعتبارها جهة وطنية عاملة في مجال التأمين، وذلك دون طابع ترويجي.