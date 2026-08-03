بدء عزاء والدة المخرج عثمان أبو لبن بمسجد الصديق في مساكن شيراتون

بدأ منذ قليل عزاء والدة المخرج عثمان أبو لبن، بمسجد الصديق بمنطقة مساكن شيراتون، وسط حضور عدد من النجوم والأصدقاء لتقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة.

وكانت والدة المخرج عثمان أبو لبن قد رحلت عن عالمنا خلال الأيام الماضية.

المخرج عثمان أبو لبن

ويُعد المخرج عثمان أبو لبن من أبرز مخرجي الدراما التلفزيونية و السينما في مصر، وقدم خلال مسيرته الفنية عددًا من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا، وهو ما دفع العديد من زملائه في الوسط الفني إلى مساندته والوقوف بجانبه في هذا الظرف الإنساني.

وتلقى المخرج عثمان أبو لبن خلال الساعات الماضية عشرات رسائل التعزية والمواساة من فنانين وإعلاميين وجمهور محبيه، الذين أعربوا عن خالص تعازيهم لأسرته، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.