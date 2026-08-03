البحوث الفلكية : التدافع أثناء الزلازل أخطر من الهزة نفسها

أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن التعامل الصحيح مع الزلازل يعتمد على الهدوء والثبات الانفعالي، مشيرًا إلى أن الزلازل لا يمكن التنبؤ بها مسبقًا مثل البراكين، كما وجه عددًا من النصائح للمواطنين لتقليل المخاطر أثناء وقوع الهزات الأرضية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "البراكين ممكن التنبؤ بيها لأنها بتكون غازات شديدة قاتلة، بنخطر الجهات المعنية بإجلاء السكان من المنطقة، ويمكن أن ننبه قبلها بقرابة 15 دقيقة للتعامل معاها، إنما الزلزال بيكون لحظي.

وأضاف: "المجموعة اللي كانت بتتفرج في الشارع على الزلزال دي مشكلة، والسيدة اللي كانت بتدافع وتجري دي مشكلة، وأغلب الوفيات اللي حصلت في 1992 نتيجة التدافع والهلع، وكان أمر غير محمود، أضعف حاجة في المباني السلم والمصعد، ولما نتدافع عليه بتحصل كارثة، وبنصح المواطنين بالثبات الانفعالي".

وأوضح: "يجب البعد عن الحوائط، وأهم حاجة الثبات الانفعالي، وعلى المدى البعيد لازم الناس تعمل صيانة في البيوت، ولو فيه مشكلة في المياه والمواسير لازم تعملها صيانة لأنها تعتبر سرطان للمبنى".

وتابع: "أنا تعاملت مع الموقف بهدوء شديد، ودائمًا الناس تبتعد عن المساكن والعمارات لأن وارد شرفة تسقط أو حاجة تقع على حد، ولو أنا في الشغل أقعد تحت المكتب على طول، إن الناس تسيب البيت وتنزل الشارع دي مشكلة كبيرة، أثناء عملية التدافع فيه ناس نسيت سيداتها، فمطلوب ثبات انفعالي مع الناس".