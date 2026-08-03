قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو : خلافات مع ترامب لا أخفيها للاتفاق الأخير في غزة
استجابة للإقبال .. زيادة أراضي بيت الوطن إلى 15.5 ألف | والإعداد للمرحلة الثالثة من بيتك في مصر
ترامب : نجري محادثات مع إيران .. وهذه فرصتها الأخيرة لإبرام اتفاق
5 أندية تختار ستاد القاهرة لاستضافة مبارياتها في الدوري الممتاز
إنفانتينو يفقد دعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
تراجع الذهب مستمر .. والخسارة تصل إلى 390 جنيها
أحمد موسى: الرئيس السيسي يضع الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة.. ومستعدين لأي أزمة
إطلاق وثيقة ادخارية رقمية للمصريين بالخارج بالعملتين المحلية والأجنبية
مجموع 50% يدخل إيه؟ أبرز الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الجامعات 2026
أحمد موسى : مصر تستعد لأي طارئ .. و300 مخبز استراتيجي لتأمين رغيف الخبز
أزمة مضيق هرمز تشتعل .. ترامب يهدد إيران ويمنعها من جني أموال المرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أنقذت طفليها وقلبها مستحملش الخضة .. مفاجأة تكشف سر وفاة سيدة المنوفية في زلزال الفجر

بسمة سمير
بسمة سمير
أحمد العيسوي

تحولت لحظات الخوف التي عاشها ملايين المصريين مع زلزال الفجر 3 أغسطس الذي شعر بها السكان إلى مأساة إنسانية مؤلمة داخل أحد المنازل بمحافظة المنوفية، بعدما توفيت سيدة شابة عقب انتهاء الزلزال مباشرة، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن والتساؤلات حول مدى تأثير الصدمة النفسية المفاجئة على صحة الإنسان.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة، وسط تعاطف واسع مع الأسرة، بينما دعا مختصون إلى انتظار التقرير الطبي النهائي قبل الجزم بسبب الوفاة.

أم ضحت بنفسها لإنقاذ طفليها

السيدة الراحلة، وتدعى بسمة سمير، تبلغ من العمر 30 عامًا، وتقيم بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية. وبحسب الروايات المتداولة، فإنه فور شعورها بالهزة الأرضية لم يكن أول ما فكرت فيه هو النجاة بنفسها، بل سارعت إلى طفليها الصغيرين، واحتضنتهما سريعًا ثم أنزلتهما إلى الأرض خوفًا من سقوط أي أجسام أو أثاث عليهما.

وبعد انتهاء الهزة، اطمأنت الأم على سلامة طفليها اللذين لم يتعرضا لأي أذى، إلا أنها لم تتمكن من الوقوف مرة أخرى، حيث تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة داخل منزلها، لتفارق الحياة في مشهد مؤلم ترك أثرًا بالغًا في نفوس أسرتها وأهالي المنطقة.

طبيب قلب: لا يمكن الجزم بسبب الوفاة قبل التقرير الطبي

وفي أول تعليق طبي على الواقعة، أكد الدكتور محمد عزيز، عميد معهد القلب بإمبابة، أن الربط المباشر بين الزلزال وحدوث السكتة القلبية يحتاج إلى تدقيق طبي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الجزم بأن السيدة كانت تتمتع بصحة كاملة قبل الحادث.

وأوضح أن من المحتمل أن تكون هناك مشكلة صحية أو مرض بالقلب سابقًا، ربما ساهمت الصدمة النفسية أو الخوف الشديد في تفاقمه، لكنه شدد على أن الشخص السليم تمامًا لا يمكن التأكيد بسهولة أن مجرد الخوف أدى إلى وفاته دون وجود أسباب أخرى.

وأضاف أن التقرير الطبي هو الفيصل في تحديد السبب الحقيقي للوفاة، داعيًا إلى عدم التسرع في إطلاق الاستنتاجات قبل ظهور النتائج الرسمية.

الزلزال أثار الفزع في عدد كبير من المحافظات

وكانت البلاد قد شهدت فجر اليوم هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الدلتا والصعيد، ما دفع الكثير من المواطنين إلى مغادرة منازلهم خوفًا من حدوث توابع أو أضرار.

من جانبه، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الهزة كانت متوسطة القوة، وتم رصدها على مسافة تزيد على 140 كيلومترًا من العاصمة القاهرة، مؤكدًا عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية نتيجة الزلزال، باستثناء حالات الفزع التي انتابت المواطنين.

ورغم أن واقعة وفاة بسمة سمير تزامنت مع الهزة الأرضية وأثارت حالة واسعة من التعاطف، فإن تحديد السبب الطبي الدقيق لوفاتها يظل مرهونًا بنتائج التقرير الطبي الرسمي.

المنوفية الزلزال الوفاة الفيصل القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

أرشيفية

لماذا حذرت الهواتف بعض المصريين من الزلزال.. خبير يكشف السر

المتهمين

فى زيارة لأقاربها.. الداخلية تكشف سبب وجود ضابطة شرطة فى مشاجرة المطرية

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

بالصور

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

أحدث 5 سيارت suv قدمت في السوق المصري

سيارت suv
سيارت suv
سيارت suv

افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة
أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة
أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة

بدء عزاء والدة المخرج عثمان أبو لبن بمسجد الصديق في مساكن شيراتون

عثمان أبو لبن
عثمان أبو لبن
عثمان أبو لبن

فيديو

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

حمدي المرغني

حمدي الميرغني يفاجئ الجمهور بخبر الانفصال.. رسالة غامضة تختفي بعد دقائق

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد