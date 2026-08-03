أزمة مضيق هرمز تشتعل .. ترامب يهدد إيران ويمنعها من جني أموال المرور

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي قائلاً: "المحادثات جارية مع إيران الآن، والمواجهة معها تُدار بشكل ممتاز".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح لطهران بتحصيل أموال مقابل المرور عبر مضيق هرمز، وأن "هذه فرصتهم الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر حكومية باكستانية بأن الوسطاء لم يؤكدوا بعد موعد أو مكان استئناف المفاوضات المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران.

وصرحت مصادر حكومية باكستانية لوكالة الأناضول التركية (AA) من إسلام آباد، بأن الوسطاء لم يؤكدوا بعد موعدًا أو مكانًا لاستئناف المفاوضات المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت الوكالة بأنه لم يتم تحديد أي محادثات مباشرة في العاصمة الباكستانية خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصر في وقت سابق على أن المفاوضات المباشرة مع إيران ستبدأ بعد ظهر يوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأناضول بأن وسطاء من باكستان وقطر على اتصال مع كل من واشنطن وطهران، وأن إسلام آباد والدوحة هما على الأرجح المكانان المحتملان للمحادثات المقترحة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران بصرامة.

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أنه حتى 3 أغسطس قامت بتحويل مسار 44 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، بالإضافة إلى تنفيذ عمليتي صعود وتفتيش على سفينتين أخريين، في إطار إجراءاتها الرامية إلى فرض القيود الأمريكية على حركة الملاحة المرتبطة بإيران.