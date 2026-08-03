راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

دخل الشاب محمد حسن حسن إسماعيل أحمد، 25 عامًا، أحد مراكز علاج الإدمان بمدينة الإسماعيلية قبل أربعة أيام فقط، بإرادته الكاملة، بعدما قرر أن يبدأ صفحة جديدة من حياته، استعدادًا لزفافه الذي كان مقرراً بعد أشهر قليلة، وللمشاركة في تجهيزات حفل زفاف شقيقه الذي يسبقه.

لكن النهاية جاءت صادمة.



بدلًا من أن يعود إلى أسرته متعافيًا، عاد جثمانًا إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، بعدما استقبل قسم الطوارئ بالمجمع، في تمام الساعة 9:46 صباح الأحد، جثمان الشاب قادمًا من أحد مراكز علاج الإدمان، والذي تشير المعلومات الأولية إلى أنه غير مرخص.



ووفقًا لرواية أسرة المتوفى، فإن محمد تعرض لمشادة داخل المركز بسبب محاولات بعض الموجودين الحصول على "دبلته"، وعندما رفض، اعتدى عليه عدد منهم، وتتهم الأسرة العاملين بالمركز بالتسبب في وفاته. وتبقى هذه الرواية محل تحقيق من قبل النيابة العامة، ولم تؤكدها الجهات المختصة حتى الآن.

وأضافت الأسرة أن والد الشاب لم يكن يعلم شيئًا عما حدث، حتى تلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشفى يطالبه بالحضور، ليُفاجأ عند وصوله بأن ابنه قد فارق الحياة.

وأكدت الأسرة أن محمد دخل المركز برغبته الكاملة أملاً في التعافي وبدء حياة جديدة مع عروسه، إلا أن أحلامه انتهت بصورة مأساوية قبل أن تكتمل.

وكانت الأجهزة المختصة قد أودعت الجثمان بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان سبب الوفاة، والتحقق من صحة ما تردد حول وجود اعتداء أو إهمال داخل المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.