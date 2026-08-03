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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن وهيئة "جايكا" تبحثان سبل الاستفادة من التجربة اليابانية فى تنمية الطفولة المبكرة

جايكا
جايكا
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة  التضامن الاجتماعي البعثة الرسمية لهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" فى زيارتها الحالية لمصر حتى التاسع من أغسطس الجارى برئاسة الدكتور شينيتشيرو تانكا مستشار أول إدارة التنمية البشرية بالجايكا فى إطار وضع الإطار التنفيذي للمرحلة الثالثة من التعاون.

وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الأستاذة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، والأستاذة دينا عبد الوهاب، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للطفولة المبكرة، والأستاذة حنان مصطفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، والأستاذة منال عبد الفضيل القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة، ومن الجانب اليابانى السيد شوتو شيمومييا فريق التعليم الأساسي والسيدة ناعومي ماتسوموتو كبير استشاري مشروع هيئة التعاون الدولي اليابانية، والأستاذة دينا كرم مسئول أول برامج التعليم بمكتب جايكا مصر، والأستاذة هبة الحسيني، مسئول برامج بجايكا مصر.

وتناولت الاجتماعات تقييم المرحلة الثانية للتعاون وتطبيق آليات الدعم والمتابعة واستخدام الأدلة والمواد التعليمية للمشروع، كذلك رؤية للمتحقق من استهداف التوسع فى نطاق التنفيذ وعرض للأنشطة المستهدفة خلال المرحلة الانتقالية وصولا لبدء المرحلة الثالثة من التعاون والمقرر لها أغسطس 2027، كما تطرق النقاش لنظام التأهيل المهني للميسرات فى إطار الرؤية الخاصة بالوزارة فى تطوير قطاع الطفولة المبكرة والحضانات.

وشهدت جولة الجانب الياباني تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من الحضانات التابعة للقطاع الخاص والحكومي وهي حضانة كيدز جراوند بالسويس، حضانة جمعية خير وبركة بالاسمرات، والإطلاع على الخدمات والبرامج المنفذة بها وتقييم احتياجات الميسرات التدريبية فى إطار تطوير المهارات والاحتياجات الخاصة ببناء مسار وظيفي ومهني لميسرات الحضانات ومأسسة أدوار المدربين واستعراض أدوار الجهات الشريكة من الهيئات الحكومية والاكاديمية المتخصصة.

وتستهدف الزيارة أيضا بحث سبل استفادة  الجانب المصرى من التجربة اليابانية فى تنمية الطفولة المبكرة فى إطار الزيارة التى تمت خلال يونيو الماضى من جانب وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، كذلك مناقشة الهدف العام للمرحلة الثالثة المرتقبة من التعاون والمخرجات والفئات المستهدفة وتعزيز نهج التعلم اليابانى مع آليات استدامة المدربين والتدخلات الخاصة بالجانب المصرى والياباني.

ويأتي هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في تنفيذ مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة، الذي يأتي في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعلم، ويعد المشروع  أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة للاستثمار في البشر وتنمية القدرات البشرية والمهنية للعاملين بقطاع الطفولة المبكرة وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال في سنواتهم الأولي.

المهندسة مرجريت صاروفيم وزيرة التضامن جايكا

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