قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل الشيش طاووق.

طريقة عمل الشيش طاووق..

المقادير :

- قطع دجاج مخلية ومقطعة مكعبات كبيرة

- فلفل رومى أحمر و أخضر

- قطع من الطماطم

- بصل للتتبيل و قطع للأسياخ

- ثوم

- زيت زيتون أو ذرة

- ملح ، فلفل أسود

- بابريكا ، زعتر ، بهارات دجاج

- زبادي

الطريقة :

▪ فى الخلاط تُضرب كل المقادير ، ثم توضع على قطع الدجاج ، وتُترك بها لمدة ٥ ساعات أو ليلة كاملة .

▪توضع قطع الدجاج في الأسياخ الخشبية ، مع قطع البصل و الطماطم والفلفل .

▪ تُرص الأسياخ في صينية ممسوحة بالزيت .

▪ ثم توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي ( يُمكن تسويتها قليلاً على النار قبل وضعها بالفرن ) .

▪ يُمكن أن تُشوى على الشواية الكهربائية أو على الفحم .