قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق..
المقادير :
- قطع دجاج مخلية ومقطعة مكعبات كبيرة
- فلفل رومى أحمر و أخضر
- قطع من الطماطم
- بصل للتتبيل و قطع للأسياخ
- ثوم
- زيت زيتون أو ذرة
- ملح ، فلفل أسود
- بابريكا ، زعتر ، بهارات دجاج
- زبادي
الطريقة :
▪ فى الخلاط تُضرب كل المقادير ، ثم توضع على قطع الدجاج ، وتُترك بها لمدة ٥ ساعات أو ليلة كاملة .
▪توضع قطع الدجاج في الأسياخ الخشبية ، مع قطع البصل و الطماطم والفلفل .
▪ تُرص الأسياخ في صينية ممسوحة بالزيت .
▪ ثم توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي ( يُمكن تسويتها قليلاً على النار قبل وضعها بالفرن ) .
▪ يُمكن أن تُشوى على الشواية الكهربائية أو على الفحم .