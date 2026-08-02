طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل البيتزا بالسبانخ بالجبن.
بيتزا السبانخ بالجبن.
مكونات الوصفة.
- قاعدة بيتزا واحدة (يمكن شراؤها أو صنعها في المنزل)
- 2 كوب سبانخ طازجة
- 1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة
- 1/2 كوب جبنة ريكوتا
- ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة
- 2 فص ثوم مفروم
- ربع كوب صلصة طماطم
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف
- الملح والفلفل حسب الذوق
طريقة التحضير..
- سخني الفرن إلى درجة حرارة 450 درجة فهرنهايت (230 درجة مئوية). إذا كنت تستخدم حجر البيتزا، ضعه في الفرن أثناء تسخينه.
- في مقلاة كبيرة، سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على نار متوسطة. يُضاف الثوم المفروم ويُقلى لمدة 1-2 دقيقة حتى تفوح رائحته.
- أضيفي السبانخ إلى المقلاة واطهيها حتى تذبل، لمدة 3-4 دقائق. يُرفع عن النار ويُصفى لإزالة السائل الزائد.
- ضعي قاعدة البيتزا على صينية الخبز أو على الحجر الساخن. وزّعي صلصة الطماطم على قاعدة البيتزا.
- وزعي السبانخ المقلية بالتساوي فوق صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة من جبن الريكوتا فوق السبانخ.
– نرش جبنة الموزاريلا المبشورة وجبنة البارميزان على الوجه.
- يُرش بالملعقة المتبقية من زيت الزيتون ويُرش بالأوريجانو والملح والفلفل حسب الرغبة.
- تُخبز البيتزا في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى تصبح القشرة مقرمشة وتصبح الجبنة ذهبية اللون وتظهر عليها فقاعات.
- أخرجي البيتزا من الفرن واتركيها لتبرد لبضع دقائق قبل تقطيعها وتقديمها.