طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل البيتزا بالسبانخ بالجبن.

بيتزا السبانخ بالجبن.





مكونات الوصفة.

- قاعدة بيتزا واحدة (يمكن شراؤها أو صنعها في المنزل)

- 2 كوب سبانخ طازجة

- 1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة

- 1/2 كوب جبنة ريكوتا

- ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة

- 2 فص ثوم مفروم

- ربع كوب صلصة طماطم

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف

- الملح والفلفل حسب الذوق



طريقة التحضير..



- سخني الفرن إلى درجة حرارة 450 درجة فهرنهايت (230 درجة مئوية). إذا كنت تستخدم حجر البيتزا، ضعه في الفرن أثناء تسخينه.

- في مقلاة كبيرة، سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على نار متوسطة. يُضاف الثوم المفروم ويُقلى لمدة 1-2 دقيقة حتى تفوح رائحته.

- أضيفي السبانخ إلى المقلاة واطهيها حتى تذبل، لمدة 3-4 دقائق. يُرفع عن النار ويُصفى لإزالة السائل الزائد.

- ضعي قاعدة البيتزا على صينية الخبز أو على الحجر الساخن. وزّعي صلصة الطماطم على قاعدة البيتزا.

- وزعي السبانخ المقلية بالتساوي فوق صلصة الطماطم.

- ملعقة صغيرة من جبن الريكوتا فوق السبانخ.

– نرش جبنة الموزاريلا المبشورة وجبنة البارميزان على الوجه.

- يُرش بالملعقة المتبقية من زيت الزيتون ويُرش بالأوريجانو والملح والفلفل حسب الرغبة.

- تُخبز البيتزا في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى تصبح القشرة مقرمشة وتصبح الجبنة ذهبية اللون وتظهر عليها فقاعات.

- أخرجي البيتزا من الفرن واتركيها لتبرد لبضع دقائق قبل تقطيعها وتقديمها.