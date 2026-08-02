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بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

اعتمدت مديرية أمن البحيرة حركة تنقلات ضباط الشرطة ورؤساء المباحث وضباط أقسام إدارة البحث الجنائي، وذلك في إطار الحركة السنوية لضباط الشرطة بوزارة الداخلية، والتي تستهدف ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، والاستفادة من الكفاءات والخبرات الأمنية المختلفة.

وجاءت الحركة تحت إشراف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، كما تضمنت حركة تنقلات مأموري أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المحافظة.

حركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة

وشملت الحركة تعيين اللواء محمود جمال مساعدًا لمدير أمن البحيرة، والمقدم عمرو أبو يونس رئيسًا لقسم مكافحة المخدرات بالمديرية، والرائد محمد عطالله وكيلًا لقسم مكافحة المخدرات، والمقدم أحمد عوف وكيلًا لقسم العمليات، والعقيد محمد السخاوي رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام، والعقيد أحمد الأصولي رئيسًا لقسم العمليات بالمديرية، والعقيد أحمد نصرة وكيلًا لمباحث المديرية، والعقيد يوسف المنزلاوي مديرًا لإدارة الإعلام والعلاقات بالمديرية، والعقيد محمد مصطفى رئيسًا لقسم المعلومات الجنائية.

كما تضمنت الحركة تعيين المقدم حسام البدري رئيسًا لمباحث التموين، والرائد شريف عجوة وكيلًا لمباحث التموين، والمقدم محمد زيدان رئيسًا لمباحث الأموال العامة.

حركة رؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة بالبحيرة

وشملت الحركة تعيين المقدم أحمد عبدالعال رئيسًا لمباحث قسم شرطة بندر دمنهور، والمقدم محمود قاسي رئيسًا لمباحث مركز شرطة كفر الدوار، والرائد عماد عبدة رئيسًا لمباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والرائد أحمد النوحي رئيسًا لمباحث مركز شرطة رشيد، والرائد عطية الهلالي رئيسًا لمباحث مركز شرطة دمنهور، والرائد علي شاكر رئيسًا لمباحث مركز شرطة وادي النطرون، والمقدم محمود هندي رئيسًا لمباحث قسم شرطة كفر الدوار، والمقدم محمد عوض رئيسًا لمباحث المرور، والرائد أحمد هندي رئيسًا لمباحث مركز شرطة حوش عيسى.

كما تضمنت الحركة تعيين الرائد عبدالرحيم عمرو رئيسًا لمباحث مركز شرطة كوم حمادة، والمقدم كريم الخولي رئيسًا لمباحث مركز شرطة النوبارية، والرائد محمد صبرة رئيسًا لمباحث مركز شرطة المحمودية، والرائد مصطفى سلامة رئيسًا لمباحث مركز شرطة إدكو، والرائد محمد ترابيس رئيسًا لمباحث مركز شرطة أبو المطامير، والرائد محمد سلامة رئيسًا لمباحث قسم شرطة شبراخيت، وأحمد حمدي رئيسًا لمباحث مركز شرطة أبو حمص و المقدم محمد الديب رئيساً لمباحث الدلنجات .

حركة رؤساء ومفتشي فروع البحث الجنائي

وتضمنت الحركة تعيين العقيد محمد النحراوي رئيسًا لفرع البحث الجنائي بدر، والمقدم عبده خطاب رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالنوبارية، والعميد عبدالعزيز ترابيس رئيسًا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار.

كما شملت الحركة تعيين المقدم أحمد المسيري مفتشًا للمباحث بفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، و المقدم محمود يونس مفتشًا لمباحث وادي النطرون، والمقدم شريف عبدالعال رئيسًا لقسم الترحيلات و المقدم كريم الشونى و كيلاً لقسم الترحيلات ، و العقيد محمد المشاق مفتشاً لمركز و بندر دمنهور ، و المقدم أحمد المراكبي مفتشًا للمباحث بمركزي أبو حمص وحوش عيسى، والمقدم محمود سرور مفتشًا للمباحث بمركزي المحمودية والرحمانية.

وتأتي حركة التنقلات في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير منظومة العمل الأمني، ودعم المواقع الشرطية بالقيادات والعناصر ذات الكفاءة، بما يسهم في تعزيز الأداء الأمني وتحقيق الاستقرار ومواجهة مختلف أشكال الجريمة بنطاق محافظة البحيرة.

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