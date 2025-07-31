بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

اعتمد اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، حركة تنقلات ضباط الشرطة ورؤساء المباحث وضباط أقسام إدارة البحث الجنائي في الداخلية في مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي.

واعتمد مدير أمن البحيرة، أيضًا حركة تنقلات مأمورى الأقسام والمراكز والتى تأتى في إطار الحركة السنوية لضباط الشرطة في مديرية أمن البحيرة وأيضًا وزارة الداخلية والتي تستهدف ضخ دماء جديدة في المراكز القيادية.

وتضمنت حركة الشرطة 2025 في البحيرة، تعيين اللواء يحيي الأنصاري أبو غزالة، مساعد لمدير أمن البحيرة لقطاع النوبارية، العقيد أحمد عبد العال، مدير إدارة الجوازات بمديرية أمن البحيرة، العميد محمد حسنى مدير إدارة الحماية المدنية ، العقيد أحمد الأصولي، رئيس قسم العمليات بالمديرية، المقدم أحمد عوف، وكيل قسم العمليات، العقيد يوسف المنزلاوي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالمديرية ،

حركة ضباط المباحث بأقسام الشرطة بمديرية أمن البحيرة

وشملت الحركة تعيين المقدم عمرو أبو يونس، رئيسا لقسم مكافحة المخدرات بالمديرية ، الرائد كريم الشونى ، وكيلاً لمكافحة المخدرات ، و العقيد ماجد الحبشي، رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام ، المقدم حسام البدري، رئيسًا لمباحث التموين، الرائد أحمد سلام، وكيلًا لمباحث التموين ، المقدم عبد العزيز ترابيس، رئيسًا لمباحث الأموال العامة.

وتضمنت الحركة، تعيين المقدم أحمد عبد العال، رئيسًا للمباحث ببندر دمنهور، المقدم محمود قاسى، رئيسًا للمباحث بمركز كفر الدوار، الرائد عماد عبدة، رئيسًا لمباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، الرائد محمد صبرة ، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة المحمودية ، المقدم محمود هندي، رئيسًا للمباحث بقسم شرطة كفر الدوار، و المقدم محمد عوض رئيسًا لمباحث المرور، الرائد محمود مكين ، رئيسًا لمباحث بمركز شرطة رشيد، الرائد عطية الهلالي، رئيسًا لمباحث مركز دمنهور، الرائد على شاكر، رئيسًا للمباحث بمركز الدلنجات، الرائد عبد الرحيم عمرو، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كوم حمادة، المقدم كريم الخولى، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة بدر، المقدم محمود يونس رئيسًا للمباحث بمركز شرطة وادي النطرون ، الرائد أحمد هندي، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة حوش عيسي، الرائد مصطفى سلامة، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة إدكو، الرائد محمد ترابيس، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبو المطامير، المقدم محمد مجدي عطا الله، رئيسًا لمباحث قسم شبراخيت.



وشملت الحركة تعيين العميد مصطفي السعدني، مأمور لمركز دمنهور والعميد حازم خيرى عبادة، مأمور لمركز شبراخيت، العميد محمد بسيوني، مأمور لمركز إيتاي البارود، العميد محمد فرحات، مأمور لمركز كفر الدوار، العميد جابر حمدي، مأمور لمركز بندر دمنهور، العقيد محمود عقل، مأمور لمركز شرطة كوم حمادة، العقيد مصطفى الصيرفى، مأمور مركز الدلنجات، العقيد محمد رسلان، مأمور مركز أبو المطامير، العقيد حاتم السمري، مأمور مركز شرطة أبو حمص، العقيد حمدي حميدة، مأمور لقسم شرطة كفر الدوار، المقدم أحمد الشناوي، نائب مأمور مركز كوم حمادة، والمقدم محمد غيطانى نائب مأمور مركز شرطة الدلنجات.



كما تضمنت الحركة، تعيين العقيد محمد النحراوى رئيسًا لفرع البحث الجنائي ببدر،المقدم عبده خطاب، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالنوبارية، العميد محمد الشاذلى، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار.

وتضمنت أيضًا الحركة، تعيين المقدم محمد معوض زايد، مفتشًا للمباحث بفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، المقدم أحمد المسيرى مفتشًا للمباحث بفرع البحث الجنائي كفر الدوار، المقدم أحمد حمدى مفتشًا للمباحث بكوم حمادة، المقدم عمر عرفات مفتشًا للمباحث بمركز الدلنجات، المقدم أحمد المراكبي مفتشا للمباحث بمركزي إيتاى البارود وشبراخيت، المقدم محمد الديب، مفتشًا للمباحث بمركزي بالمحمودية والرحمانية، المقدم محمد سلامه، مفتشًا للمباحث بابو المطامير ، الرائد مصطفى النمر ، رئيس مباحث قوات الأمن .