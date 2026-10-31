تقسيمة فنية وتدريبات خططية في مران الزمالك قبل لقاء وادي دجلة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول للكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم، السبت، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء وادي دجلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وعقب ذلك، ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران، خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.