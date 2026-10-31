تصعيد 4 مواهب شابة في تدريبات الزمالك قبل لقاء وادي دجلة

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، بتصعيد عدد من لاعبي فرق الشباب والناشئين بالنادي للمشاركة في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهد تدريب اليوم مشاركة كل من زياد مدحت، لاعب وسط فريق مواليد 2007، وأحمد حسن، الجناح الهجومي بفريق مواليد 2007، وأحمد إبراهيم، مهاجم فريق مواليد 2009، وياسين موسى، لاعب وسط فريق مواليد 2009.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.