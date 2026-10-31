طريقة عمل شعرية بالمهلبية بأسهل الخطوات

شعرية بالمهلبية من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك بأسهل الخطوات و مذاق لا يقاوم، كما تتميز بمذاقها المختلف عن الحلويات الأخرى سواء الغربية أو الشرقية، كما يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار فهي سهلة و خفيفة على المعدة على عكس الأنواع الأخرى من الأكلات التي تسبب حموضة أو انتفاخ في البطن مما يدفع البعض إلي تناولها.

قدمت الشيف أميرة شنب، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شعرية بالمهلبية، بخطوات سهلة فيما يلي….

مقادير شعرية بالمهلبية



● شعرية

● سكر

● سمنة

● زيت

● ماء ساخن

● فانيليا

لطبقة المهلبية

● لبن

● نشا

● سكر

للتقديم

● زبيب

● قرفة باودر





طريقة تحضير شعرية بالمهلبية



في حلة على النار، توضع السمنة والشعرية، وتُشوَّح المكونات، ثم يُضاف قليل من القرفة مع الاستمرار في تشويح المكونات حتى الوصول إلى اللون الذهبي. بعد ذلك، يُضاف السكر والماء الساخن وتُقلَّب المكونات حتى تمام الطهي.

في حلة على البارد، يُوضع اللبن، النشا، السكر، والفانيليا، وتُقلَّب المكونات جيدًا، ثم تُرفع الحلة على النار حتى الوصول إلى القوام المطلوب للمهلبية.

في كاسات التقديم، تُوضع طبقة من الشعرية، ثم طبقة من المهلبية، ويُزيَّن الوجه بالزبيب ورشة من القرفة البودرة.

تُترك الكاسات حتى تبرد، ثم توضع في الثلاجة وتُقدَّم باردة.

شعرية بالمهلبية

كما قدمت الشيف نورا السادات أيضا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شعرية بالمهلبية بطريقة مختلفة و مميزة يمكنك إعدادها بأسهل الخطوات ومكونات بسيطة و غير مبالغ فيها.

مقادير شعرية بالمهلبية



● شعرية محمرة ومسلوقة

● بيض

● لبن

● نشا

● فانيليا

● برتقال

● قرفة

● سكر

● سكر بودرة

● جوز هند

● نعناع

طريقة تحضير شعرية بالمهلبية



يخلط السكر واللبن في إناء على النار

يضاف البيض والفانيليا وعصير البرتقال

يخلط النشا في الماء ويضاف لخليط اللبن ويقلب كل الخليط

تضاف الشعرية والفانيليا وجوز الهند

يغرف الخليط ويقدم مع القرفة أو السكر البودرة على الوجه

كنافة بالمهلبية

مقادير كنافة بالمهلبية



● كنافة محمرة

● شربات

● 3 كوب لبن

● 3 ملعقة كبيرة نشا

● 3 ملعقة كبيرة سكر

طريقة تحضير كنافة بالمهلبية



تخلط الكنافة المحمرة مع الشربات

توضع في الكاسات

يخلط النشا واللبن والسكر في إناء

يوضع الخليط على النار ويقلب حتى الغليان ويغلظ القوام

يصب خليط المهلبية على الكنافة

يزين الوجه بالمزيد من الكنافة

تقدم الكنافة بالمهلبية.