أحلى من المحلات... طريقة عمل فرايد تشيكن وافلز في البيت

فرايد تشيكن وافلز من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و المطاعم.
قدمت الشيف مروة مهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فرايد تشيكن وافلز، فيما يلي……
مقادير فرايد تشيكن وافلز
● ½ كيلو صدور دجاج متقطعة لنصفين
● 1 ½ كوب لبن رايب
● 1 معلقة كبيرة صوص حار
● 1 ½ كوب دقيق متعدد الاستخدام
● 1 معلقة صغيرة ملح
● 1 معلقة صغيرة شطة
● 1 معلقة صغيرة ثوم باودر
● 1 معلقة صغيرة فلفل أسود
● 1 كوب طماطم شرائح
● 1 كوب خس شرائح
● زيت للقلى
لعجين الوافلز:
● 2 كوب دقيق
● 2 كوب حليب
● ½ كوب سكر
● 4 بيضة
● 5 معلقة كبيرة زبدة
● معلقة صغيرة ملح
● معلقة صغيرة فلفل
● 3 معلقة صغيرة بيكنج باودر
● 1 معلقة صغيرة بيكنج صودا
للغموس
● كاتشب
● مايونيز
● مستردة
طريقة تحضير فرايد تشيكن وافلز
للفرايد تشيكن
في بولة توضع المكونات و البهارات تدريجياً ثم تضاف قطع الدجاج و تتبل جيداً و تترك قليلاً.
لعجين الوافل
في بولة تتضاف المكونات تدريجياً و تخلط جيداً للحصول على عجين الوافل المطلوب.
في طاسة على النار يوضع زيت غزير لقلي قطع الدجاج
يُجهز الوافل في جهاز الوافل.
يُركب التشيكن وافل و يقدم مع كاتشب ومايونيز ومستردة.