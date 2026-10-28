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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل مكرونة باللحم والصوص البني

مكرونة
مكرونة
نهى هجرس

تعد المكرونة من الأكلات التي يمكن تحضيرها بطرق مختلفه وسريعة، وإليكم طريقة عمل مكرونة باللحم والصوص البني 

مقادير مكرونة باللحم والصوص البني 

نصف كيلو مكرونة قلم مسلوقة

300 جرام لحم ستيك شرائح صغيرة (شاورما)

كوب مرقة لحم

250 جرام ديمي جلاس صوص

بصل مفروم ناعم

250 جرام كريمة طهي

ملعقة دقيق كبيرة

ملعقة زيت كبيرة

2 مكعب زبدة كبيرة

ملعقة فلفل أسود كبيرة

ملعقة بصل بودرة كبيرة

ملعقة ثوم بودرة صغيرة

ملعقة بهارات لحم كبيرة

رشة جوزة الطيب

طريقة تحضير مكرونة باللحم والصوص البني

في وعاء شوحي البصلة مع الزبدة و الزيت ثم يضاف اللحم ويضاف جميع البهارات

وفي وعاء آخر شوحي الدقيق مع الزبدة كوب المرقة والديمي جلاس صوص

ثم ضيفي المكرونة المسلوقة والصوص مع اللحمة وتقدم ساخنة

مكرونة مكرونة باللحم مكرونة باللحم والصوص البني طريقة عمل مكرونة

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