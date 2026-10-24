طريقة عمل مكرونة اسباجيتي مع كرات الكفتة.. بأسهل للخطوات

مكرونة اسباجيتي مع كرات الكفتة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق شهي و لذيذ وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك.

قدم الشيف شربيني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة اسباجيتي مع كرات الكفتة، فيما يلي..

مقادير مكرونة اسباجيتي مع كرات الكفتة

● مكرونة اسباجيتي مسلوقة

● لحمة مفرومة

● بصل

● ثوم

● كرات

● كرفس

● زعتر

● روزماري

● بقدونس

● بهارات

● جوزة الطيب

● بابريكا

● فلفل حار

● مكعب مرق

● بقسماط مطحون

● عصير طماطم

● صلصة طماطم

● ملح وفلفل

● زيت زيتون

● جبنة مبشورة للوجه



طريقة تحضير مكرونة اسباجيتي مع كرات الكفتة



يشوح البصل مع الثوم في الزيت ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر وكل البهارات ومكعب مرق

ثم يضاف عصير الطماطم ويضاف الصلصة وتترك المكنات حتى تتسبك

في الكبة تخلط اللحمة المفرومة مع كل البهارات والبقدونس

ثم يضاف البصل والثوم والزعتر وقللي من البقسماط وتخلط جيدا ثم تشكل الكفتة إلى كرات

تقلى في الزيت ثم توضع في صوص الطماطم ثم توضع المكرونة في طبق التقديم

ويضاف عليها صوص الطماطم بالكفتة وتقدم وتزين بالجبنة على الوجه