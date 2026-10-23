صحية و لذيذة... طريقة عمل سلطة البطاطس المشوية

قدم الشيف عمر إسماعيل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة البطاطس المشوية، فهي من الأطباق الجانبية الشهية و الصحية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات…
مقادير سلطة البطاطس المشوية
● بطاطس بيبي بالقشر مسلوقة نصف سلقة
● ملح وفلفل
● خيار
● جزر
● فجل
● شبت
● ملح وفلفل
● خل تفاح
● زيت زيتون
● روزماري
● بابريكا
● زبادي
طريقة تحضير سلطة البطاطس المشوية
تهرس البطاطس قليلا وترش بالملح والفلفل وتخبز في الفرن
ثم تقطع أنصاف و تخلط مع الخيار والجزر والفجل
يخفق الزبادي مع خل التفاح والملح والفلفل وزيت الزيتون والروزماري والبابريكا للحصول على الدريسينج
ويضاف الدريسينج للسلطة
ويقدم