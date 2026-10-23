صحية و لذيذة... طريقة عمل سلطة البطاطس المشوية

قدم الشيف عمر إسماعيل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة البطاطس المشوية، فهي من الأطباق الجانبية الشهية و الصحية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات…

مقادير سلطة البطاطس المشوية



● بطاطس بيبي بالقشر مسلوقة نصف سلقة

● ملح وفلفل

● خيار

● جزر

● فجل

● شبت

● ملح وفلفل

● خل تفاح

● زيت زيتون

● روزماري

● بابريكا

● زبادي

طريقة تحضير سلطة البطاطس المشوية



تهرس البطاطس قليلا وترش بالملح والفلفل وتخبز في الفرن

ثم تقطع أنصاف و تخلط مع الخيار والجزر والفجل

يخفق الزبادي مع خل التفاح والملح والفلفل وزيت الزيتون والروزماري والبابريكا للحصول على الدريسينج

ويضاف الدريسينج للسلطة

ويقدم