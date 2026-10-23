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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صحية و لذيذة... طريقة عمل سلطة البطاطس المشوية

سلطة البطاطس المشوية
سلطة البطاطس المشوية

قدم الشيف عمر إسماعيل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة البطاطس المشوية، فهي من الأطباق الجانبية الشهية و الصحية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات…

مقادير سلطة البطاطس المشوية


● بطاطس بيبي بالقشر مسلوقة نصف سلقة

● ملح وفلفل

● خيار

● جزر

● فجل

● شبت

● ملح وفلفل

● خل تفاح

● زيت زيتون

● روزماري

● بابريكا

● زبادي

طريقة تحضير سلطة البطاطس المشوية


تهرس البطاطس قليلا وترش بالملح والفلفل وتخبز في الفرن
ثم تقطع أنصاف و تخلط مع الخيار والجزر والفجل
يخفق الزبادي مع خل التفاح والملح والفلفل وزيت الزيتون والروزماري والبابريكا للحصول على الدريسينج
ويضاف الدريسينج للسلطة
ويقدم

سلطة البطاطس المشوية مقادير سلطة البطاطس المشوية طريقة عمل سلطة البطاطس المشوية الشيف عمر إسماعيل طريقة تحضير سلطة البطاطس المشوية

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